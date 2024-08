Thể thao U11 Sông Lam Nghệ An được thưởng gần 500 triệu đồng Sau khi xuất sắc giành chức Vô địch Giải Nhi đồng toàn quốc 2024, U11 Sông Lam Nghệ An được nhận thưởng gần 500 triệu đồng từ tỉnh Nghệ An và các nhà tài trợ.

Đội U11 Sông Lam Nghệ An Vô địch Giải bóng đá Nhi đồng U11 toàn quốc 2024. Ảnh: BTC

Chiều 8/8, tại TP Vinh, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tổ chức lễ đón và trao thưởng cho đội U11 Sông Lam Nghệ An vừa đoạt chức Vô địch Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2024.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, phụ huynh các vận động viên.

U11 Sông Lam Nghệ An đang thống trị Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc khi có tới 7 lần đăng quang tại giải đấu này.

Bước vào mùa giải năm nay, tại vòng loại, đội được xếp chung bảng với các đội: U11 SHB Đà Nẵng, U11 Kon Tum, U11 Phú Yên và U11 Quảng Nam. Qua 4 trận, U11 Sông Lam Nghệ An giành toàn thắng, được 12 điểm, đứng đầu bảng và lọt vào vòng chung kết.

Tại vòng chung kết, đội nằm tại bảng A, cùng các đội U11 Bắc Ninh, U11 P.I.P Ngọc Hùng và U11 Đồng Nai.

Lãnh đạo Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tặng hoa chúc mừng đội U11 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Trận mở màn đội giành chiến thắng trước đội U11 Bắc Ninh với tỷ số 3-2; trận thứ 2, thắng U11 P.I.P Ngọc với tỷ số 4-0; trận thứ 3, thắng U11 Đồng Nai với tỷ số 3-0. Xuất sắc đứng đầu bảng B và lọt vào vòng tứ kết.

Tại trận tứ kết, U11 Sông Lam Nghệ An thắng U11 Quảng Nam với tỷ số 3-0; tại trận bán kết thắng U11 Thái Nguyên với tỷ số 3-1 và xuất sắc có mặt tại trận chung kết.

Trong trận chung kết, U11 Sông Lam Nghệ An thắng chủ nhà U11 Bắc Ninh với tỷ số 1-0 và giành Huy chương Vàng một cách đầy thuyết phục. Bên cạnh đoạt chức vô địch, đội còn thâu tóm tất cả các giải cá nhân.

Cụ thể: Các cầu thủ U11 Sông Lam Nghệ An gồm Võ Đức Anh - giành danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất; Lò Bá Duẩn - Cầu thủ xuất sắc nhất; Lưu Gia Bảo - Thủ môn xuất sắc nhất.

Bên cạnh đó, U11 Sông Lam Nghệ An cũng đóng góp tới 4 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu của giải.

Tỉnh Nghệ An cũng trao thưởng cho đội U11 Sông Lam Nghệ An với số tiền 468 triệu đồng. Ảnh: Đức Anh

Sau khi bảo vệ thành công chức vô địch, U11 Sông Lam Nghệ An được tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho tập thể đội và 9 cá nhân xuất sắc (gồm: Ban huấn luyện và 4 vận động viên xuất sắc lọt vào đội hình tiêu biểu của giải). Ngoài ra, dịp này tỉnh Nghệ An cũng trao thưởng cho đội U11 Sông Lam Nghệ An với số tiền 468 triệu đồng./.