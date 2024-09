Thể thao U11 Sông Lam Nghệ An bị thu hồi chức vô địch Ngày 9/9, Ban kỷ luật VFF đã ra các quyết định kỷ luật, phạt tiền và cấm thi đấu với U11 SLNA vì hành vi gian lận tuổi tại U11 toàn quốc 2024.

Cụ thể, U11 SLNA bị phạt 10 triệu đồng và cấm tham gia các giải đấu do VFF tổ chức trong 2 năm do đăng ký và sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định. Cụ thể, U11 SLNA bị phạt 10 triệu đồng, cấm tham gia các giải bóng đá do VFF tổ chức trong thời hạn hai năm. Ngoài ra, ban kỷ luật cũng thu hồi danh hiệu, cúp, cờ, huy chương và tiền thưởng của đội đã giành được tại giải toàn quốc hôm 7/8.

U11 SLNA giành chức vô địch Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc hồi đầu tháng 8/2024. Ảnh: BTC

Trưởng đoàn Trần Quang Dũng, HLV trưởng Nguyễn Quang Thọ cũng bị cấm tham gia các giải bóng đá do VFF quản lý, tổ chức trong thời hạn hai năm.

Cầu thủ U11 SLNA (áo vàng) thi đấu tại Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2024. Ảnh: Sỹ Hiếu

U11 SLNA là đội thống trị Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc khi có tới 7 lần đăng quang tại giải. Tuy nhiên, tháng 7/2024, thông tin cầu thủ SLNA gian lận tuổi ở giải trẻ quốc gia gây xôn xao dư luận. Một số nguồn tin phản ánh cầu thủ đội đã quá tuổi khi tham dự giải vô địch U9 toàn quốc và giành chức vô địch năm 2022.

Phía CLB SLNA đã khẳng định luôn làm đúng theo luật và không có chuyện gian lận hay sai phạm.