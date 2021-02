Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 'Tết Sum vầy' cho công nhân lao động ngành Nông nghiệp và PTNT

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Kỳ Sơn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT, cán bộ công đoàn các ban, ngành, đơn vị và người lao động Xí nghiệp Chế biến - Dịch vụ chè Anh Sơn.

Tại chương trình, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã trao quà cho 50 đoàn viên, công nhân, lao động Xí nghiệp Chế biến - Dịch vụ chè Anh Sơn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Dịp này, công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An cũng đã trao 10 suất quà cho 10 công nhân, lao động.

Đồng chí Nguyễn Kỳ Sơn trào quà cho CNLĐ Xí nghiệp chè. Ảnh: Thanh Tùng

Theo kế hoạch, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức "Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương" tại 2 đơn vị là Công ty cổ phần Giống nuôi trồng thủy sản Nghệ An và Xí nghiệp Chế biến - Dịch vụ chè Anh Sơn thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Nghệ An.