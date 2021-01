Liên đoàn Võ thuật Nghệ An bầu Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ 2021-2025

Được thành lập từ năm 1993, sự xuất hiện của Liên đoàn Võ thuật Nghệ An là dấu mốc cho sự phát triển lâu dài của Võ thuật tỉnh nhà. Hiện nay, tại Nghệ An có tổng cộng 75 CLB các môn phái. Trong đó có 27 CLB Cổ truyền, 29 CLB Karatedo, 8 CLB Taekwondo, 6 CLB Boxing và 5 CLB Kick-Boxing với hàng trăm hội viên.

Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Nghệ An tặng hoa cho Ban Chấp hành khóa cũ. Ảnh: TK

Sáng 23/1 tại TP. Vinh, Liên đoàn Võ thuật Nghệ An tiến hành đại hội đại biểu nhằm đánh giá tổng kết hoạt động của Liên đoàn nhiệm kỳ 2013-2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2025.

Thời gian qua, các CLB đã hoạt động rất tích cực, thu hút đông đảo võ sinh tham gia tập luyện thường xuyên. Phong trào võ thuật ở các cơ sở được duy trì mạnh mẽ với trên 2.000 võ sinh thường xuyên tập luyện. Điển hình như huyện Diễn Châu, Nam Đàn, Đô Lương, Nghi Lộc, Anh Sơn, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên…

Trao Bằng khen của Liên đoàn Võ thuật Việt Nam cho các cá nhân xuất sắc trong nhiệm kỳ qua. Ảnh: TK

Từ năm 2013 đến nay, Liên đoàn Võ thuật Nghệ An đã đứng ra tổ chức được 6 Giải vô địch Võ Cổ truyền tỉnh Nghệ An, 8 Giải vô địch Karatedo và 2 Giải Taekwondo. Điển hình như Giải vô địch Võ cổ truyền Lễ hội Làng Sen, Giải Vô địch Cổ truyền Cúp Hoàng Đế Quang Trung…

Dù vẫn còn đó một số hạn chế, khó khăn như kinh phí hoạt động từ nguồn xã hội hóa, cơ cấu tổ chức nhưng dưới sự hỗ trợ của Liên đoàn Võ thuật Việt Nam và Sở VH-TT, BCH nhiệm kỳ những năm vừa qua đã nỗ lực tối đa, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của nền Võ thuật tỉnh nhà.

Tặng Giấy khen cho các VĐV đạt thứ hạng cao ở các giải đấu cấp quốc tế và khu vực. Ảnh: TK

Tại Đại hội, Liên đoàn Võ thuật Nghệ An đã thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn và thách thức. Đồng thời, phân tích những thuận lợi và thế mạnh riêng để tìm phương hướng phát triển. Trong đó, vấn đề xã hội hóa, tìm kiếm nguồn tài chính mạnh là vấn đề mang tính quyết định.

Đại hội của Liên đoàn Võ thuật Nghệ An đã bầu ra 13 thành viên BCH, nhiều hơn 3 thành viên so với khóa trước do Đại Võ sư, HLV Bùi Duy Vinh làm Chủ tịch. Những thành viên này đều là những cá nhân đã có kinh nghiệm nhiều năm trong công tác võ thuật, bao gồm cả những doanh nghiệp, trọng tài, giảng viên tại các trường đại học.

Ra mắt Ban chấp hành mới của Liên đoàn Võ thuật Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2025. Ảnh: TK

Các đại biểu, thành viên tham dự Đại hội đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến nhằm đẩy mạnh phong trào luyện tập võ thuật trên địa bàn Nghệ An, đồng thời tìm ra các giải pháp để các VĐV võ thuật Nghệ An giành được nhiều thành tích hơn nữa.

Dịp này, Liên đoàn Võ thuật Nghệ An cũng thay mặt Liên đoàn Võ thuật Việt Nam trao tặng Bằng khen cho những cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào gây dựng, phát triển võ thuật. Bên cạnh đó là vinh danh, tặng giấy khen những VĐV có thành tích xuất sắc ở những giải đấu mang tầm quốc tế cũng như cấp quốc gia.

DANH SÁCH BCH LIÊN ĐOÀN VÕ THUẬT NGHỆ AN NHIỆM KỲ 2021-2025 Chủ tịch: Bùi Duy Vinh (Đại Võ sư, HLV Trung tâm HL-ĐT TDTT) Phó chủ tịch: Lê Văn Trung (Trưởng môn phái Karatedo Nghệ An), Cao Tuấn Hải, Nguyễn Ngọc Dũng (Doanh nghiệp) Tổng thư ký: Lê Tùng Giang (Sở VH-TT) Phó tổng thư ký: Nguyễn Mạnh Cường (TS, Đại học Kinh tế Nghệ An) Ủy viên: Nguyễn Công Mạnh, Đặng Đình Hưng (Trung tâm HL-ĐT TDTT), Bùi Lê Nin (HLV Karatedo), Dương Trọng Bình (Đại học Vinh), Thái Quỳnh Trang (Trung tâm HL-ĐT TDTT), Hoàng Ngọc Hiếu (Trọng tài QG), Thúc Văn Tài.