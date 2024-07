Xã hội Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa liên bang Đức tặng quà các thương binh nặng ở Nghệ An Sáng 22/7, Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã đến thăm, tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Đại diện Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức và đại diện Sở Ngoại vụ Nghệ An dự chương trình tặng quà. Ảnh: Minh Quân

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An đóng tại xã Nghi Phong (Nghi Lộc), hiện đang chăm sóc 57 thương bệnh binh nặng thuộc 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và 1 thân nhân liệt sĩ. Trong đó, có 45 người vừa có vết thương, vừa bị nhiễm chất độc da cam; 4 người có vết thương, chấn thương bệnh lý do tù đày. Có 33 thương, bệnh binh liệt, cụt chi dưới phải dùng xe lắc, 8 người bị mù 2 mắt, số còn lại có vết thương tổng hợp.

Các thương, bệnh binh của Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An tại chương trình. Ảnh: Minh Quân

Đoàn Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa liên bang Đức đã bày tỏ sự xúc động khi được đến thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An, ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần các thương, bệnh binh đang được chăm sóc tại đây và mong muốn Trung tâm với nhiệm vụ, chức năng của mình tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc cho các thương, bệnh binh.

Đại diện Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức trao quà cho các thương, bệnh binh. Ảnh: Minh Quân

Dịp này, đoàn đã trao tặng 57 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và quà cho các thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Đoàn Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa liên bang Đức chụp ảnh lưu niệm cùng các thương, bệnh binh của Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Minh Quân