Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non 'Phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em' năm 2024

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 24/4, tại Trường Tiểu học Diễn Yên (Diễn Châu), Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non với chủ đề “Phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em” năm 2024.

Dự chương trình có đại diện Hội đồng Đội tỉnh, lãnh đạo huyện Diễn Châu, huyện đoàn Diễn Châu, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Diễn Yên và các đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng với 13 con sông lớn nhỏ với tổng chiều dài trên 1.000 km. Cùng với đó là bờ biển dài 82 km. Trong điều kiện các điểm vui chơi, giải trí, các bể bơi dành cho trẻ còn thiếu dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước. Trung bình hàng năm trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra 35 vụ đuối nước trẻ em.

Đại diện Hội đồng Đội tỉnh, lãnh đạo huyện Diễn Châu trao tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Để giảm thiểu tình trạng đuối nước ở trẻ em, việc trang bị cho các em những kiến thức, kỹ năng phòng, tránh đuối nước là việc làm hết sức cần thiết.

Các cấp bộ Đoàn, Đội trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những nội dung phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em thông qua nhiều hình thức phong phú, sáng tạo.

Các thầy, cô giáo Trường Tiểu học Diễn Yên hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước và xử lý các tình huống đuối nước xảy ra trước khi các đội thi tranh tài. Ảnh: Thanh Quỳnh

Các hình thức tuyên truyền được triển khai hiệu quả thông qua sinh hoạt chi đội, phát thanh măng non, ngoại khóa tìm hiểu về Luật trẻ em, thi rung chuông vàng, tiểu phẩm truyền thông, sân khấu hóa...nhằm giúp toàn xã hội hiểu được mục đích, ý nghĩa cũng như các biện pháp cần thiết trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn hiện nay.

Các em học sinh hào hứng trả lời các câu hỏi liên quan đến chủ đề phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em. Ảnh: Thanh Quỳnh

Liên hoan các đội tuyên truyền măng non là hoạt động ý nghĩa do Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với các liên đội trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức hướng về các em thiếu nhi Nghệ An. Với chủ đề “Phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em”, liên hoan đã thu hút được đông đảo các em học sinh và người dân quan tâm, theo dõi.

Tham gia liên hoan năm nay có 4 đội thi là 4 đội tuyên truyền măng non tiêu biểu đến từ Trường Tiểu học Diễn Yên.

Các đội thi tham gia phần thi trắc nghiệm tìm hiểu kiến thức. Ảnh: Thanh Quỳnh

Các đội tham gia liên hoan sẽ phải trải qua 2 phần thi. Đó là phần thi trắc nghiệm tìm hiểu kiến thức và phần thi sân khấu hóa.

Ở phần thi Tìm hiểu kiến thức, các đội thi sẽ trả lời 15 câu hỏi xoay quanh các nội dung: thực trạng, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em hiện nay; những kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; vai trò của trẻ em trong việc tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em…

Các đội thi tham gia phần thi sân khấu hóa. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phần thi thứ 2 về sân khấu hóa, mỗi đội xây dựng và thể hiện một tiểu phẩm sân khấu hóa tuyên truyền nội dung phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em; Luật Trẻ em năm 2016 theo hình thức sân khấu, thể hiện vai trò của Đội tuyên truyền măng non trong việc truyền thông đưa Luật trẻ em năm 2016 vào thực tiễn cuộc sống. Khuyến khích các tiểu phẩm có nội dung sáng tạo, khai thác nội dung của các chương, điều được quy định tại Luật Trẻ em năm 2016.

Đội thi Lý Tự Trọng (Trường Tiểu học Diễn Yên, huyện Diễn Châu) giành giải Nhất tại Liên hoan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chung cuộc, đội Lý Tự Trọng đã giành giải Nhất, đội Võ Thị Sáu đạt giải Nhì, 2 đội Kim Đồng và Đặng Thùy Trâm đạt giải Ba.

Đại diện Ban tổ chức Liên hoan cùng các đội đạt giải. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dịp này, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An trao tặng cho Liên đội Trường Tiểu học Diễn Yên 1 bộ trống đội; 1.000 khăn quàng đỏ và 15 suất quà cho 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt./.