Liên tiếp bị lọt đề, Bộ Giáo dục - đào tạo ra công điện tăng cường an ninh thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa có công điện về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tới chủ tịch UBND các tỉnh, thành.

Ngày 28/6, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 đã được tổ chức với 2 bài thi Ngữ văn và Toán. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT thông tin dù nguy cơ sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử đã được dự báo, nêu tại các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ và là một trong những nội dung trọng tâm được tập huấn, nhưng vẫn có thí sinh cố tình sử dụng thiết bị công nghệ cao chuyển đề thi ra ngoài.

Do đó, Bộ GD-ĐT đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành quán triệt Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tập trung chỉ đạo các Hội đồng thi khẩn trương thực hiện một số công việc. Cụ thể, các Hội đồng thi chỉ đạo các trưởng điểm thi tăng cường phổ biến, nhắc nhở thí sinh thực hiện nghiêm quy chế thi.

Các Hội đồng thi cũng phải yêu cầu cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi và các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi tập trung cao độ, vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã được tập huấn để ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế thi, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận thi cử.

Hội đồng thi kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, cùng đó, tiếp tục, tăng cường phối hợp với lực lượng an ninh để có các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi, đặc biệt là phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng công nghệ cao để vi phạm quy chế thi.

Ngoài ra, các Hội đồng thi cần chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về tình hình diễn biến kỳ thi, việc xử lý những trường hợp vi phạm quy chế và các tình huống bất thường để kịp thời tuyên truyền, cảnh báo, răn đe.

Hình ảnh đề thi môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 lan truyền trên mạng xã hội vào khoảng 8h ngày 28/6, tức chỉ khoảng 30 phút sau thời gian thí sinh bắt đầu làm bài.

Như VietNamNet đã đưa tin, buổi thi các môn Văn và Toán trong ngày đầu tiên thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đều nhận những phán ánh nghi lọt đề ra ngoài trong quá trình thí sinh đang làm bài thi.

Liên quan đến nghi vấn đề môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT bị lộ, Bộ GD-ĐT thừa nhận đề thi xuất hiện trên mạng khoảng 8h, tức chỉ 30 phút sau thời gian thí sinh bắt đầu làm bài.

Về nghi vấn lọt đề thi môn Toán, Ban Chỉ đạo thi Quốc gia đã nắm bắt thông tin và chuyển thông tin cho Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an vào cuộc xác minh làm rõ, xử lý theo quy định. Bộ GD-ĐT cũng cho hay, hiện thông tin này không ảnh hưởng đến kỳ thi.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an, xác nhận việc lọt đề thi Ngữ văn và Toán xuất phát từ thí sinh ở Cao Bằng và Yên Bái.

Cơ quan này cũng cho biết thêm sự cố lọt đề thi ở Cao Bằng, Yên Bái đều vi phạm cùng dạng thức là sử dụng thiết bị chụp gửi đề thi ra ngoài trong thời gian đang tổ chức thi.

Chiều 28/6, ông Vũ Văn Dương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng, cũng cho hay theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, một thí sinh trên địa bàn tỉnh liên quan đến việc làm lọt đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

“Chiều nay 28/6, tại cơ quan công an, thí sinh này cũng đã thừa nhận việc làm của mình. Em đã mang điện thoại vào phòng thi sau đó sử dụng. Sau khoảng 20 phút từ khi phát đề, thí sinh đã sử dụng điện thoại để chụp ảnh đề và gửi cho người thân hay gia sư, nhờ giải bài giúp. Sau khi thực hiện, thí sinh đã xóa tin nhắn gửi đi ban đầu. Tuy nhiên, chưa có việc tuồn lời giải vào như vậy kết quả chưa có gì ảnh hưởng”, ông Dương nói.

Ông Dương cho biết thêm, thí sinh này là học sinh của Trường THPT TP Cao Bằng. Thí sinh này đã bị đình chỉ thi theo quy chế và không tiếp tục tham gia các bài thi ngày mai.

Về phía 2 cán bộ giám thị coi thi, ông Dương cho biết, Hội đồng thi cũng đã cho dừng làm nhiệm vụ và bố trí 2 cán bộ coi thi dự phòng thay thế./.