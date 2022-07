Lĩnh án chung thân sau khi đặt cọc nhẫn vàng để mua ma túy

(Baonghean.vn) - Đến khu vực gần cửa khẩu để lấy ma túy, Khánh bị bên bán yêu cầu phải cọc tiền. Không mang theo tiền, Khánh tháo 2 chiếc nhẫn vàng 4 chỉ ra đưa cho bên bán rồi nhận ma túy về.

Ngày 26/7, Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Khánh (sinh năm 1986), trú xã Thanh Long, huyện Thanh Chương về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Năm 2012 Khánh bị phạt tù 10 năm về tội Mua bán trái phép chất ma túy; tổng hợp hình phạt 30 tháng tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có buộc bị cáo phải thi hành bản án chung là 12 năm 6 tháng tù.

Trong thời gian thi hành án tại trại giam, Khánh ở cùng buồng giam với Trần Anh Tài (trú TP Hà Nội). Tháng 2/2021, sau khi ra tù, Khánh lên mạng xã hội kết bạn với bạn tù cũ là Tài.

Ngày 18/1/2022, Tài liên hệ thuê Khánh đi vận chuyển ma túy đưa ra Hà Nội sẽ trả công 23 triệu đồng. Khánh đồng ý nên đêm khuya cùng ngày lên khu vực gần cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Thanh Chương gặp người Lào.

Tại đây, bên bán yêu cầu Khánh phải cọc tiền mới cho lấy ma túy. Khánh đã tháo 2 chiếc nhẫn 4 chỉ vàng đưa cho bên bán để lấy “hàng”. Hai bên thống nhất, sau khi lấy tiền từ Tài thì bên bán sẽ trừ tiền cho Khánh.

Khánh cầm ma túy về nhà, lấy thêm ít đồ rồi bắt xe taxi ra Hà Nội trong đêm. Khi xe đi đến thị trấn Diễn Châu thì bị công an bắt giữ cùng tang vật là hơn 1,1 kg ma túy.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Biện minh cho việc vừa ra tù lại tái phạm, bị cáo khai vì dịch bệnh, khó làm ăn nên đã mua bán ma túy.

Phạm tội với tình tiết tăng nặng là tái phạm nguy hiểm, Trần Văn Khánh bị tòa tuyên phạt tù chung thân. Đối với Trần Anh Tài cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đã tiến hành xác minh nhưng Tài đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Do chỉ có lời khai của Khánh nên chưa đủ căn cứ để điều tra, xử lý.