Lĩnh án do tiện thể 'xin' ma túy về xài khi đến chuộc điện thoại cầm cố

Ngày 19/2/2020, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ tổ chức xét xử vụ án hình sự đối với Nguyễn Hồng Lâm (SN 1995, trú tại xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vào khoảng 12 giờ 40 phút ngày 18/12/2019, Lâm điều khiển xe máy BKS 37H - 2940 đi từ nhà ở của mình đến nhà ở của người phụ nữ tên Hào tại xóm Đồng Kho - Đồng Thờ, xã Nghĩa Dũng để lấy chiếc điện thoại mà Lâm đã cầm cố trước đó. Tại đây, người phụ nữ tên Hào trả lại cho Lâm 01 chiếc điện thoại di động và đưa cho Lâm 01 vỏ bao thuốc lá bên trong vỏ bao thuốc lá có 01 gói nhỏ được gói bên ngoài bằng 02 lớp giấy thiếc bạc màu trắng, bên trong có chứa chất màu trắng dạng cục và nói “cho ít về sử dụng”.

Bị cáo Nguyễn Hồng Lâm tại phiên tòa. Ảnh: Phương Hảo Do nghiện ma túy, Lâm biết chất bột màu trắng dạng cục trên là heroin nên cầm vỏ bao thuốc lá bên trong có gói ma túy bỏ vào túi quần rồi điều khiển xe đi về nhà. Đến khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, khi về đến khu vực đường giáp ranh giữa xóm Tân Mỹ, xã Nghĩa Dũng và xóm Tân Tiến, xã Kỳ Tân thì bị tổ công tác Công an xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ phát hiện bắt quả tang. Tổ công tác thu giữ trong túi quần mà Lâm đang mặc trên người có 01 vỏ bao thuốc lá bên trong có 01 gói nhỏ được gói bên ngoài bằng 02 lớp giấy thiếc bạc màu trắng, bên trong có chứa chất màu trắng dạng cục.



Tại bản Kết luận giám định số 31/KL-PC09(MT) ngày 20/12/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận: Mẫu chất bột màu trắng dạng cục thu giữ của Lâm gửi tới giám định là ma túy có khối lượng là 0,575g. Đối với người phụ nữ tên Hào đã cho Nguyễn Hồng Lâm số ma túy vào ngày 18/12/2019 theo lời khai của Lâm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đã tiến hành điều tra và xác minh người phụ nữ tên Hào nói trên là bà Phạm Thị Hào (SN 1961) trú tại xóm Đồng Kho - Đồng Thờ, xã Nghĩa Dũng.

Quá trình điều tra bà Hào trình bày từ trước đến nay không quen biết Lâm và cũng không có bất kỳ giao dịch, trao đổi gì đối với Lâm nên không có đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với bà Hào. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ sẽ tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào có đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án Nguyễn Hồng Lâm 15 tháng tù giam.