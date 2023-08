Lĩnh vực di động sẽ đóng góp gần 1 nghìn tỷ USD vào GDP của khu vực châu Á – Thái Bình Dương vào năm 2030

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Ảnh minh hoạ.

Kết nối di động tiếp tục là cốt lõi của đổi mới kỹ thuật số ở khu vực APAC, tạo điều kiện cho nhiều loại công nghệ biến đổi dành cho các cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời giúp các chính phủ mang lại những tác động tích cực cho xã hội.

Theo Báo cáo do GSMA phát hành, khu vực APAC dự kiến sẽ chứng kiến sự gia tăng bùng nổ về truy cập di động 5G gấp 10 lần vào năm 2030 do làn sóng chuyển đổi số. Vào năm 2030, khoảng 41% truy cập di động ở khu vực APAC dự kiến ​​sẽ được thực hiện bằng 5G, tăng đáng kể so với 4% vào năm 2022.

Sự gia tăng này có được nhờ các yếu tố như giá thiết bị đầu cuối 5G giảm, thúc đẩy nhanh chóng việc mở rộng mạng và tích hợp công nghệ di động thông qua hợp tác giữa các chính phủ. Tuy nhiên, vẫn còn những trở ngại đối với việc sử dụng thiết bị di động ở một số quốc gia, điều này dự kiến ​​sẽ dẫn đến khoảng cách sử dụng thiết bị di động lớn nhất trên thế giới vào năm 2030.

Cũng theo báo cáo của GSMA, chi tiêu cho cơ sở hạ tầng viễn thông 5G khu vực APAC dự kiến sẽ đạt 259 tỷ USD trong giai đoạn 2023-2030, trong đó các khoản đầu tư sẽ phục vụ cho việc mở rộng các khu vực kết nối và chủ yếu triển khai triển khai 5G quy mô đầy đủ.

Theo các nhà phân tích, sau khi xây dựng mạng 5G trên diện rộng trong vài năm qua tại các thị trường 5G tiên phong, dẫn đến cường độ đầu tư kỷ lục ở một số thị trường thì các khoản chi phí đầu tư, nâng cấp và duy trì tài sản cố định như máy móc, thiết bị,… (CAPEX) ở các thị trường này sẽ bắt đầu giảm xuống.

Thay vào đó, các nhà khai thác di động sẽ chuyển trọng tâm sang kiếm tiền từ các dịch vụ 5G sau khi đã đầu tư một khoản tiền lớn vào đó. Mặc dù các thị trường tiên phong trong khu vực sẽ tăng cường đầu tư vào 5G trong năm 2023, nhưng tốc độ triển khai 5G sẽ không đủ để ngăn chặn sự sụt giảm chung về vốn đầu tư. Điều này là do các thế hệ mạng trước đó, chẳng hạn như 3G và 4G, sẽ vẫn không thể thiếu đối với bối cảnh kết nối trong tương lai gần.

Lưu lượng dữ liệu qua các mạng viễn thông đang tăng theo cấp số nhân khi ngày càng có nhiều người tận dụng lợi thế của kết nối băng thông rộng và nhu cầu về nội dung kỹ thuật số chứa nhiều dữ liệu tăng lên.

Theo nghiên cứu của GSMA, để đáp ứng lưu lượng truy cập kỹ thuật số ngày càng tăng và duy trì hiệu suất dịch vụ, các nhà khai thác di động phải liên tục đầu tư để mở rộng dung lượng mạng, thu hẹp khoảng cách phủ sóng và triển khai các công nghệ mới.

Đến cuối năm 2030, ước tính sẽ có khoảng 1,4 tỷ kết nối 5G ở khu vực APAC. Sự gia tăng áp dụng 5G này sẽ có tác động sâu sắc đến các ngành như dịch vụ và sản xuất, với các ứng dụng trong thành phố thông minh, nhà máy thông minh và lưới điện thông minh. Theo dự báo của GSMA, 5G sẽ bổ sung hơn 133 tỷ USD cho nền kinh tế khu vực APAC vào năm 2030.

Báo cáo chỉ ra rằng, các thị trường di động trưởng thành như Hàn Quốc, Úc, Nhật Bản và Singapore đang dẫn đầu các đổi mới về công nghệ 5G, nhưng dự đoán rằng việc truy cập và sử dụng di động sẽ vẫn khó khăn ở một số quốc gia APAC khác.

Tuy nhiên, khoảng 47% dân số ở khu vực APAC không được tiếp cận Internet di động, tụt hậu so với khu vực Mỹ Latinh, Trung Quốc và khu vực Âu - Á. Để thu hẹp khoảng cách này, việc thiếu công nghệ kỹ thuật số, các vấn đề kinh tế và mối quan tâm về an toàn trực tuyến của người cao tuổi được chỉ ra là những yếu tố cần được xem xét.

Trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2030, số lượng thuê bao di động khu vực APAC dự kiến ​​sẽ tăng thêm 400 triệu, vượt mức 2,11 tỷ và tỷ lệ thâm nhập di động dự kiến ​​sẽ tăng lên 70%. Tuy nhiên, nó vẫn được cho là sẽ thấp hơn mức trung bình toàn cầu là 73%.

Lĩnh vực di động đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế khu vực APAC, đóng góp 810 tỷ USD giá trị kinh tế trong năm 2022, chiếm gần 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực. Khoản đóng góp này dự kiến ​​sẽ đạt gần 1 nghìn tỷ USD (990 tỷ USD) vào cuối thập kỷ này.

Các ngành dịch vụ và sản xuất dự kiến ​​sẽ là những người hưởng lợi chính từ công nghệ 5G, được thúc đẩy bởi việc áp dụng các giải pháp thành phố thông minh, nhà máy thông minh và tích hợp 5G vào lưới điện thông minh.

Báo cáo cũng nêu bật những thách thức kiếm tiền ngày càng quan trọng trong việc thu hút khách hàng mới và tăng mức tiêu thụ của khách hàng hiện tại, đồng thời công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường dự kiến ​​sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra trải nghiệm mới cho người tiêu dùng bằng cách tận dụng tốc độ, độ trễ và dung lượng của 5G.

Báo cáo cũng cho thấy ngành công nghệ tài chính (fintech) đang phát triển nhanh chóng ở khu vực APAC, từ các thị trường trưởng thành quy mô lớn đến các thị trường mới nổi. Đặc biệt, lĩnh vực fintech đã tiếp tục phát triển kể từ sau đại dịch COVID-19 và mức độ hòa nhập tài chính ở khu vực APAC đang được cải thiện, với các tài khoản tiền di động (mobile money) ngày càng tăng.