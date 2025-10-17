Thứ Sáu, 17/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Video

Link xem Cách em 1 milimet tập 14: Đức, Bách, Biên bất ngờ cùng xuất hiện

Quốc Duẩn - 17/10/2025 15:11
Tập 14 Cách em 1 milimet lên sóng tối 17/10 trên VTV3 hé lộ loạt tình huống bất ngờ khi những người cũ lần lượt xuất hiện, đẩy Tú vào tình huống khó xử.

Preview nội dung Cách em 1 milimet tập 14

Trong tập 14, người đến kiểm tra game tại công ty của Viễn khiến khán giả không khỏi bất ngờ, đó chính là Đức. Cả Đức và chị Tú đều nhận ra nhau, nhưng anh chọn cách giấu mặt, bởi giờ đây cuộc sống và vị thế của hai người đã quá khác biệt. Sự im lặng ấy mở ra một khoảng cách vô hình, vừa chỉ “một milimet” mà lại xa đến vô tận.

Link xem Cách em 1 milimet tập 14: Đức, Bách, Biên bất ngờ cùng xuất hiện

Trong khi đó, Bách bất ngờ trở về nước. Anh xuất hiện trong bữa ăn cùng mẹ con chị Ngân, khiến bầu không khí gia đình trở nên ấm áp. Cậu bé Tép nhanh nhẹn đòi chụp ảnh chung rồi âm thầm gửi “tin mật” cho cô Tú. Hành động tuy hồn nhiên nhưng có thể sẽ khiến trái tim Tú lại một lần nữa xao động.

Link xem Cách em 1 milimet tập 14: Đức, Bách, Biên bất ngờ cùng xuất hiện
Link xem Cách em 1 milimet tập 14: Đức, Bách, Biên bất ngờ cùng xuất hiện

Ở một diễn biến khác, Biên – người bạn năm xưa mà Tú từng nhắc đến , cũng chính thức lộ diện sau nhiều năm mất hút. Giờ đây, Biên làm thuê cho một ông chủ giàu có nhưng đang vướng vào khoản nợ lớn. Éo le hơn, con gái của ông chủ lại đem lòng yêu Biên và sẵn sàng giúp anh xóa nợ, bất chấp tất cả.

Link xem Cách em 1 milimet tập 14: Đức, Bách, Biên bất ngờ cùng xuất hiện

Tập 14 hứa hẹn đầy kịch tính với chuỗi cuộc hội ngộ bất ngờ, nơi quá khứ và hiện tại đan xen, để rồi một lần nữa thử thách trái tim của những người từng chung một “Đại bản doanh”.

Lịch chiếu Cách em 1 milimet Tập 14

Tập 14 bộ phim truyền hình Cách em 1 milimet sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 21h00 tối Thứ Sáu ngày 17/10/2025.

Link xem phim Cách em 1 milimet tập 14

Khán giả của bộ phim Cách em 1 milimet có thể đón xem các tập mới trên kênh VTV1 phát sóng vào lúc 21 giờ thứ 5 và thứ 6 hàng tuần:

VTVGo: Link xem tại đây.

VTV: Link xem tại đây.

VTVCab: Link xem tại đây.

SCTV: Link xem tại đây.

TV360: Link xem tại đây.

FPTPlay: Link xem tại đây.

Trailer preview Cách em 1 milimet tập 14

Chia sẻ ý kiến của bạn
Tin video
Vai trò của công tác dân vận trong xây dựng chính quyền gần dân, vì dân
Video

Vai trò của công tác dân vận trong xây dựng chính quyền gần dân, vì dân

Kỳ vọng người lãnh đạo xứng tầm niềm tin Nhân dân
Video

Kỳ vọng người lãnh đạo xứng tầm niềm tin Nhân dân

Hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy trong tuần (từ 6/10 – 12/10)
Video

Hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy trong tuần (từ 6/10 – 12/10)

Nông dân Nghệ An vượt khó sản xuất vụ Đông sau bão lũ
Video

Nông dân Nghệ An vượt khó sản xuất vụ Đông sau bão lũ

Tuần học đầu tiên ở Nghệ An sau bão số 10
Video

Tuần học đầu tiên ở Nghệ An sau bão số 10

Nghệ An triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai
Video

Nghệ An triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Xem thêm

Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

Liên hệ quảng cáo

Điện thoại: (023)88 600006
Email: [email protected]

Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
© Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO