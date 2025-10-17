Link xem Cách em 1 milimet tập 14: Đức, Bách, Biên bất ngờ cùng xuất hiện

Preview nội dung Cách em 1 milimet tập 14



Trong tập 14, người đến kiểm tra game tại công ty của Viễn khiến khán giả không khỏi bất ngờ, đó chính là Đức. Cả Đức và chị Tú đều nhận ra nhau, nhưng anh chọn cách giấu mặt, bởi giờ đây cuộc sống và vị thế của hai người đã quá khác biệt. Sự im lặng ấy mở ra một khoảng cách vô hình, vừa chỉ “một milimet” mà lại xa đến vô tận.



Trong khi đó, Bách bất ngờ trở về nước. Anh xuất hiện trong bữa ăn cùng mẹ con chị Ngân, khiến bầu không khí gia đình trở nên ấm áp. Cậu bé Tép nhanh nhẹn đòi chụp ảnh chung rồi âm thầm gửi “tin mật” cho cô Tú. Hành động tuy hồn nhiên nhưng có thể sẽ khiến trái tim Tú lại một lần nữa xao động.



Ở một diễn biến khác, Biên – người bạn năm xưa mà Tú từng nhắc đến , cũng chính thức lộ diện sau nhiều năm mất hút. Giờ đây, Biên làm thuê cho một ông chủ giàu có nhưng đang vướng vào khoản nợ lớn. Éo le hơn, con gái của ông chủ lại đem lòng yêu Biên và sẵn sàng giúp anh xóa nợ, bất chấp tất cả.



Tập 14 hứa hẹn đầy kịch tính với chuỗi cuộc hội ngộ bất ngờ, nơi quá khứ và hiện tại đan xen, để rồi một lần nữa thử thách trái tim của những người từng chung một “Đại bản doanh”.

Lịch chiếu Cách em 1 milimet Tập 14

Tập 14 bộ phim truyền hình Cách em 1 milimet sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 21h00 tối Thứ Sáu ngày 17/10/2025.

