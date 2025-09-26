Link xem Cách em 1 milimet tập 8: Biên bỏ nhà đi, Thị Tú đối đầu Hoàng “cận”

Preview nội dung Cách em 1 milimet tập 8

Tập 8 mở ra với biến cố lớn khi bố Biên bất ngờ trở về. Niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì cậu bé lén nghe được tin dữ: bố mẹ đã chính thức ly hôn.

Cú sốc tinh thần quá lớn khiến Biên lặng lẽ bỏ đi, để lại gia đình và nhóm bạn hoảng loạn chia nhau đi tìm khắp làng. Bầu không khí lo lắng, căng thẳng bao trùm khi ai cũng sợ điều chẳng lành sẽ xảy ra với Biên.



Ở một diễn biến khác, Hoàng “cận” tiếp tục gây chuyện và nảy sinh mâu thuẫn với Bách. Dù Bách có thể nhẫn nhịn, nhưng Chiến Đo không chịu ngồi yên nhìn bạn mình bị bắt nạt. Thị Tú, với cá tính mạnh mẽ, lại càng khó kìm nén. Liệu Hoàng “cận” có phải trả giá cho những màn cà khịa của mình khi đối mặt với sự bùng nổ từ Thị Tú?



Những nút thắt tình cảm và mâu thuẫn đan xen trong tập 8 hứa hẹn nhiều tình tiết căng thẳng, khiến khán giả nghẹt thở dõi theo từng diễn biến.

Lịch chiếu Cách em 1 milimet Tập 8

Tập 8 bộ phim truyền hình Cách em 1 milimet sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 21h00 tối Thứ Sáu ngày 26/09/2025.

Link xem phim Cách em 1 milimet tập 8

Khán giả của bộ phim Cách em 1 milimet có thể đón xem các tập mới trên kênh VTV1 phát sóng vào lúc 21 giờ thứ 5 và thứ 6 hàng tuần:

VTVGo: Link xem tại đây.

VTVGo: Link xem tại đây.

VTV: Link xem tại đây.

VTVCab: Link xem tại đây.

SCTV: Link xem tại đây.

TV360: Link xem tại đây.

FPTPlay: Link xem tại đây.

Trailer preview Cách em 1 milimet tập 8