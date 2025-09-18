Giải trí Link xem Cách em 1 milimet tập 5: Nhóm đại bản doanh dạt nhà lên phố tìm Quyên Link xem phim Cách em 1 milimet tập 5. Chuyến đi thăm Quyên của nhóm đại bản doanh gặp vô vàn rắc rối. Viễn và Ngân hốt hoảng lên đường tìm các em.

Khán giả của bộ phim Cách em 1 milimet có thể đón xem các tập mới trên kênh VTV1 phát sóng vào lúc 21 giờ thứ 5 và thứ 6 hàng tuần:

Preview nội dung Cách em 1 milimet tập 5

Sau khi “ký hiệp ước hòa bình” với nhóm Tú ở tập 4, Chiến Đo bắt đầu cho thấy sự gắn kết với các bạn nhiều hơn. Ở tập 5, cậu cùng nhóm “đại bản doanh” quyết định thực hiện chuyến đi lên thành phố để thăm Quyên – cô bé vừa trải qua cơn ngất xỉu khiến mọi người lo lắng.

Thế nhưng, hành trình lại đầy rẫy trắc trở: chiếc xe đạp cũ của Chiến liên tục thủng lốp, còn việc tìm địa chỉ chính xác của Quyên ở thành phố cũng không hề đơn giản. Dựa vào “kinh nghiệm từng giao lưu với người thành phố”, Chiến dẫn cả nhóm đi hỏi đường, nhưng để có được chỉ dẫn, họ phải “trả phí” 10 đồng.



Trong khi đó, ở một diễn biến khác, Bách sang tìm em gái Tú mới phát hiện cô bé đã cùng nhóm bạn “dạt nhà” để theo chuyến đi này. Ngay lập tức, Bách báo tin cho Viễn và Ngân. Từ đây, một hành trình tìm kiếm đầy lo lắng của nhóm anh chị lớn bắt đầu, trong khi nhóm em nhỏ vô tình bước vào một cuộc phiêu lưu mới đầy mạo hiểm nơi phố thị.

Lịch chiếu Cách em 1 milimet Tập 5

Tập 5 bộ phim truyền hình Cách em 1 milimet sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 21h00 tối ngày 18/09/2025.

