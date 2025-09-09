Trang nhất Nghệ An chiếu phim ‘Mưa đỏ’ miễn phí cho các cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị Ngày 9/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức khai mạc chương trình chiếu miễn phí bộ phim “Mưa đỏ” cho các hội viên Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao đổi với các cựu binh Thành Cổ. Ảnh: Mai Hoa

Trở lại ký ức một thời hào hùng

Rạp chiếu 12/9 đông kín những mái đầu bạc, những dáng người chậm rãi, chống gậy, nhưng ánh mắt luôn sáng rực niềm tự hào. Họ là những cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị 1972 đến xem phim "Mưa đỏ", để sống lại một thời tuổi trẻ đầy máu lửa.

“ Hoạt động chiếu phim "Mưa đỏ" miễn phí cho hội viên Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 trên địa bàn Nghệ An diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 9 đến 12/9/2025. Dự kiến có hơn 2.000 hội viên tham gia. Hoạt động không chỉ đơn thuần là xem phim, mà còn là hành trình trở về với ký ức bi tráng của một thế hệ chiến sỹ tham gia chiến đấu tại Thành cổ năm xưa.

Ông Phạm Xuân Tịnh, năm nay đã 76 tuổi, người trực tiếp tham gia chiến đấu 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng trị và bị thương. Dù ở tận mãi xã Châu Bình, cách hàng trăm ki lô mét đã dậy rất sớm bắt xe khách để đến kịp giờ chiếu phim.

Ông Tịnh tâm sự: "Khi biết thông tin Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức xem phim cho các cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị, tôi vô cùng háo hức. Đêm trước khi đi xem phim, tôi trằn trọc không ngủ được; bởi không chỉ được xem phim để sống lại một thời hào hùng, oanh liệt mà còn được gặp lại đồng chí, đồng đội, ôn lại những kỷ niệm, tưởng nhớ và tri ân những người đã hi sinh cho đất nước hoà bình như hôm nay. Cùng đó, tìm hiểu thêm cuộc sống của đồng đội bây giờ để chia sẻ cùng nhau như thời chiến đấu từng chia nhau ngụm nước, mẩu lương khô”.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An gặp gỡ, trao đổi với ông Phạm Xuân Tịnh (xã Châu Bình). Ảnh: Mai Hoa



Khi những thước phim đầu tiên xuất hiện, cả khán phòng lặng đi. Những khuôn mặt nhiều nếp nhăn cùng năm tháng của các cựu binh dường như căng lại, rưng rưng. Những bàn tay đồng đội nắm chặt nhau, có người lặng lẽ lấy khăn chấm nước mắt. Nhiều cựu binh không thể ngồi trọn vẹn hết buổi chiếu, phải bước ra ngoài để kìm nén xúc động.

Ông Phạm Ngọc Sơn, 87 tuổi, ở phường Thành Vinh, người trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu 4 chiến trường miền Nam, miền Bắc, Lào và Campuchia, chia sẻ: “Bộ phim mới chỉ khắc họa một “lát cắt” thông qua hình ảnh về một cuộc chiến; còn thực tế không thể nói hết sự khốc liệt. Ngoài bom, đạn như trong phim, thì trong chiến dịch Thành cổ Quảng trị còn có bom Napan bắn đến đâu, cây cỏ, con người đều cháy đến đó, không còn nhận ra hình hài. Và ngoài đối diện với bom đạn, sinh tử, những trong cuộc chiến còn chịu biết bao khổ cực, màn trời, chiếu đất giữa rừng núi hoang vu, rừng thiêng nước độc; bị lạc đường trong rừng, ăn rau rừng và cá suối bị ngộ độc, bị thú dữ tấn công…”.

Các cực chiến binh: Phạm Ngọc Sơn (phường Thành Vinh) và Nguyễn Tất Triển (phường Trường Vinh) chia sẻ cuộc chiến khốc liệt 81 ngày đêm tại chiến dịch Thành cổ Quảng trị cho thế hệ trẻ. Ảnh: Mai Hoa

Ông Sơn chia sẻ thêm: “Tính nhân văn trong chiến tranh đã được đạo diễn khắc hoạ rất chân thật, thông qua hình ảnh, người lính của chúng ta đứng trước kẻ thù của dân tộc, dù đã giương súng, nhưng không thể bóp cò khi chứng kiến đối diện với sinh tử, người lính bên kia chiến tuyến đã ôm bức hình người vợ và đứa con trên ngực mình. Bản thân tôi cũng đã từng đứng trước kẻ thù, giơ cao nòng súng, nhưng khi người bên kia chiến tuyến thốt lên 2 chữ “mẹ ơi”, tôi đã buông cò. Bởi dù là kẻ thù, phía sau họ vẫn có mẹ, có vợ con. Giữa khốc liệt, tính nhân văn vẫn sáng chói”.

Với các cựu binh, xem phim không chỉ là hồi tưởng, sống lại một thời đầy gian khổ và đầy tự hào cho đất nước độc lập, tự do, hoà bình, mà còn là dịp để tưởng nhớ biết bao đồng đội đã ngã xuống, nằm lại trong lòng đất Quảng Trị. Qua đó cũng tiếp thêm sức mạnh, ý chí, tinh thần trách nhiệm với cuộc sống hôm nay và mai sau.

“ Ông Nguyễn Tất Triển, 78 tuổi, Chủ tịch Hội Chiến sỹ Thành cổ phường Trường Vinh, cho biết: Ông và đồng đội tiếp tục tích cực kết nối thông tin, tìm kiếm và quy tập hài cốt các liệt sĩ hi sinh đang nằm lại các khe suối, rừng sâu, núi thẳm, nhằm xoá đi một phần nào nỗi đau của những người mẹ, người vợ, thân nhân liệt sĩ.

Các cựu chiến binh gặp gỡ, tìm hiểu cuộc sống hôm nay của đồng đội. Ảnh: Mai Hoa

Tri ân và gửi gắm

Cùng với tâm trạng hồi tưởng, sống lại những ký ức hào hùng, các cựu chiến binh cũng bày tỏ niềm vui, xúc động trước sự quan tâm rất kịp thời của tỉnh đúng dịp kỷ niệm 53 năm ngày truyền thống của Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An (16/9/1972 -16/9/2025), tổ chức cho các cựu chiến binh xem phim "Mưa đỏ".

Các cựu chiến binh và cán bộ Mặt trận tỉnh tham gia xem phim "Mưa đỏ". Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Việc tổ chức chiếu phim phục vụ các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị đúng dịp kỷ niệm 53 năm ngày truyền thống của Hội là hoạt động tri ân đối với các cựu chiến binh, những nhân chứng sống của lịch sử. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ, trong đó có cán bộ làm công tác Mặt trận”.

Các cựu chiến bi gặp gỡ, trao đổi về cuộc sống hôm nay. Ảnh: Mai Hoa

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết thêm: Hoạt động này được tổ chức bằng nguồn lực xã hội hóa, với mục tiêu vừa tri ân, vừa gắn kết, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, để quá khứ anh hùng tiếp tục soi sáng con đường hôm nay.

Đối với những người lính từng cầm súng bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, bộ phim “Mưa đỏ” không chỉ là tác phẩm điện ảnh, mà còn là một di sản, một phần ký ức không thể phai nhòa. Đó là lời nhắc nhở cho thế hệ hôm nay và mai sau rằng: hòa bình, độc lập, hạnh phúc không dễ gì có mà đánh đổi bằng xương máu của biết bao thế hệ cha, ông, để mỗi người sống trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước.

Các bác cựu chiến binh trao đổi với cán bộ Mặt trận tỉnh về những năm tháng tuổi trẻ cống hiến cho Tổ quốc. Ảnh: Mai Hoa

Ông Nguyễn Tất Triển (phường Trường Vinh), cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị tâm sự: "Trong mỗi giai đoạn lịch sử, yêu cầu của cách mạng, nhiệm vụ của từng thế hệ người Việt khác nhau. Đối với các thế hệ cha ông đã dám hi sinh điều thiêng liêng, cao quý nhất của con người là sinh mạng cho đất nước hoà bình, thì mong muốn, thế hệ hôm nay, ngoài dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, còn phải dám hi sinh lợi ích cá nhân để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Sau khi xem phim "Mưa đỏ", ra khỏi rạp, nhiều cựu chiến binh vẫn nán lại, nắm chặt tay nhau với nhiều câu chuyện ân tình. Với họ, được sống lại một thời hào hùng, được gặp lại đồng đội, được xã hội ghi nhận và tri ân, đó là niềm động viên lớn lao...