Xã hội Đại hội đại biểu Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Sáng 13/12, Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội (12/12/2014 – 12/12/2024).



Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Nguyên – Phó Chủ tịch Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 toàn quốc.

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Nguyễn Như Khôi – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trần Võ Việt – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng 300 đại biểu đại diện cho gần 2.500 hội viên trong toàn tỉnh.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Công Kiên

Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An hiện có 2.487 hội viên, sinh hoạt ở 18 huyện hội, thành, thị và 217 hội, Chi hội và Liên chi hội cấp xã. Trong 5 năm qua, công tác xây dựng Hội được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân các địa phương quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, nên Hội luôn được củng cố về tổ chức và hoạt động tốt, động viên hội viên giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đồng chí Trần Duy Ngoãn - Phó Chủ tịch Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An trình bày báo cáo tại đại hội. Ảnh: Công Kiên

Trong 5 năm qua (2019-2024), hội viên trong tỉnh Nghệ An đã cung cấp 10.556 thông tin liên quan về liệt sĩ là con em Nghệ An yên nghỉ trong và ngoài nghĩa trang tại tỉnh Quảng Trị. Cùng với chính quyền và các cơ quan chức năng, thân nhân gia đình liệt sĩ phối hợp, tham gia cất bốc quy tập 17 hài cốt liệt sĩ vào an táng tại nghĩa trang liệt sĩ và nghĩa trang quê nhà.

Đại diện Ban Tổ chức trao quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Công Kiên

Các cấp Hội đã vận động nguồn lực hỗ trợ xây mới 9 nhà “Mái ấm đồng đội” với tổng số tiền hỗ trợ 546 triệu đồng và 475 ngày công. Ngoài ra, Hội đã góp phần vận động thân nhân gia đình, họ tộc, bà con khối xóm góp công sức, vật liệu, giúp hội viên nghèo sửa chữa và xây nhà ở khang trang.

Trong 5 năm qua, có 83 hội viên được khen thưởng, trong đó có 3 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 35 Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; 45 Giấy khen của Chủ tịch UBND xã, thị trấn, trên các lĩnh vực…

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Công Kiên

Nhiệm kỳ 2024 – 2029, Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ: Tập hợp đoàn kết hội viên, động viên cán bộ, hội viên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục xây dựng Hội vững mạnh về tư tưởng và tổ chức, xứng đáng là thành viên tiêu biểu của Mặt trận Tổ quốc các cấp, phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ trong lối sống và trách nhiệm trước cộng đồng xã hội. Thực hiện “Uống nước nhớ nguồn, tri ân đồng đội, nghĩa tình đồng chí, gương mẫu thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội của đất nước”.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại đại hội. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Như Khôi – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An đã đạt được. Đồng thời, mong muốn toàn thể hội viên tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Như Khôi đã tặng đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An: Kiên trung – Truyền thống – Đoàn kết – Nghĩa tình”.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tặng đại hội bức trướng mang dòng chữ: "Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An: Kiên trung – Truyền thống – Đoàn kết – Nghĩa tình”. Ảnh: Công Kiên

Đại hội đã nhất trí bầu Ban Chấp hành gồm 31 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Xuân Cận giữ chức Chủ tịch Hội; bầu các đồng chí: Lê Cảnh Nhân, Trần Duy Ngoãn giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

Cũng trong dịp này, Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 Toàn quốc tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân; Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: Công Kiên

Dịp này, Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Nghệ An tổ chức kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập (12/12/2014 – 12/12/2024)./.