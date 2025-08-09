Showbiz "Mưa Đỏ" trở thành phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam "Mưa Đỏ" chiếm vị trí số một trong lịch sử phòng vé Việt Nam. Đạt doanh thu gần 552 tỷ đồng, một con số kỷ lục được thiết lập chỉ trong vòng 17 ngày.

Hành trình chinh phục khán giả của bom tấn lịch sử

Bộ phim điện ảnh về cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị - "Mưa Đỏ" - đã chính thức vượt qua "Mai" của đạo diễn Trấn Thành để chiếm vị trí số một trong lịch sử phòng vé Việt Nam. Tác phẩm đạt doanh thu gần 552 tỷ đồng, một con số kỷ lục được thiết lập chỉ trong vòng 17 ngày.

Trong khi "Mai" phải mất 40 ngày để đạt mốc 551 tỷ đồng, "Mưa Đỏ" đã làm được điều đó với tốc độ ngoạn mục. Tính riêng ngày 7/9, phim vẫn thu về hơn 20 tỷ đồng, dẫn đầu bảng doanh thu hàng ngày dù số suất chiếu đã giảm nhẹ do sự xuất hiện của một tác phẩm mới.

Thành công của "Mưa Đỏ" không chỉ là con số. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Nội dung CGV Việt Nam, chia sẻ phim chiếm hơn 11% tổng lượng vé bán ra từ đầu năm 2024 và dự kiến sớm chạm mốc 7 triệu lượt khán giả. Điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ của tác phẩm với công chúng.

Ngay khi cán mốc lịch sử, ê-kíp "Mưa Đỏ" đã nhận được vô số lời chúc mừng từ các đồng nghiệp, trong đó có đạo diễn Trấn Thành và Lý Hải. Đạo diễn Đặng Thái Huyền bày tỏ niềm hạnh phúc khi thành tích của phim vượt xa mong đợi và hơn hết là được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Những con số biết nói

Để có được hình ảnh chân thực và hoành tráng, nhà sản xuất đã đầu tư công phu. Một phim trường rộng tới 50 ha được dựng bên bờ sông Thạch Hãn. Đoàn làm phim sử dụng hệ thống máy móc hiện đại, với một số cảnh quay sử dụng tối đa 7 máy cùng lúc để ghi lại những góc nhìn sống động nhất.

"Mưa Đỏ" tiếp nối thành công của các tác phẩm cùng đề tài trước đó như "Đào, phở và piano" (21 tỷ đồng) và "Địa đạo Củ Chi" (172 tỷ đồng), khẳng định sức sống mới và khả năng thu hút khán giả trẻ của dòng phim lịch sử, chiến tranh cách mạng tại Việt Nam.