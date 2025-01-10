Thứ Tư, 1/10/2025
Link xem "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 24: Trường bất ngờ tìm đến Ngân

Quốc Duẩn - 01/10/2025 10:42
Trường quyết tìm gặp Ngân dù bị từ chối. Lam và Toàn đã ký đơn ly hôn nhưng vẫn không ngừng lời qua tiếng lại đầy căng thẳng.

Preview nội dung tập Tập 24 "Gió ngang khoảng trời xanh":

Tập 24 mở ra với nhiều cung bậc cảm xúc khi Trường bất chấp lời từ chối, quyết tìm đến tận nhà Ngân. Những gì tưởng chừng là lời tạm biệt nay trở thành cuộc chạm trán đầy bất ngờ. Khoảnh khắc Ngân đưa tay lên môi Trường báo hiệu nhiều chuyện sắp xảy ra, mở ra một mối quan hệ đầy giằng xé giữa lý trí và cảm xúc, khiến khán giả khó đoán được cô sẽ lựa chọn thế nào.

Link xem

Trong khi đó, cuộc hôn nhân của Lam và Toàn tiếp tục rơi vào vòng xoáy căng thẳng. Dù đã đặt bút ký đơn ly hôn, cả hai vẫn không ngừng cãi vã, lời qua tiếng lại không bỏ sót một chi tiết nào. Thế nhưng chính những tranh cãi ấy lại cho thấy họ vẫn còn quan tâm đến nhau. Trớ trêu thay, dường như chỉ có Toàn mới đủ kiên nhẫn chịu đựng Lam, và chỉ Lam mới đủ sức chấp nhận tính cách của Toàn.

Link xem

Tập 24 hứa hẹn nhiều tình tiết kịch tính khi Ngân đứng trước sự tấn công mạnh mẽ từ Trường, còn Lam và Toàn dù đã ly hôn nhưng vẫn chưa thể dứt bỏ sợi dây ràng buộc vô hình giữa họ.

Link xem

Lịch chiếu "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 24:

Tập 24 Gió ngang khoảng trời xanh sẽ lên sóng vào lúc 20h00 thứ Tư ngày 1/10/2025 trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Link xem trực tiếp "Gió ngang khoảng trời xanh":

Khán giả của bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh có thể đón xem các tập mới trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 20h00 từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần:

VTVGo: Link xem tại đây.

VTV: Link xem tại đây.

VTVCab: Link xem tại đây.

SCTV: Link xem tại đây.

TV360: Link xem tại đây.

FPTPlay: Link xem tại đây.

Trailer preview Gió ngang khoảng trời xanh tập 24:

