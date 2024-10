Giải trí Link xem Sao Kim bắn tim sao Hỏa tập 29 trên VTV3 ngày 10/10 Link xem trực tiếp Sao Kim bắn tim sao Hỏa tập 29 sẽ phát sóng trên kênh VTV3 vào lúc 21h40 hôm nay, 10/10/2024 tại VTV Giải trí - VTV - VTV Go.

Lịch phát sóng Sao Kim bắn tim sao Hỏa tập 29

Bộ phim truyền hình này dự kiến kéo dài 30 tập và được phát sóng trực tiếp vào lúc 21h40 thứ 5,6 hàng tuần trên kênh VTV3.

Preview Sao Kim bắn tim sao Hỏa tập 29

Trong phần giới thiệu của tập 29 "Sao Kim bắn tim Sao Hỏa", Thương dường như không chấp nhận việc chia tay với Hào, nên đã tiếp cận Yên để gây áp lực, mong Hào quay lại tiếp tục mối quan hệ bí mật. Điều này khiến Hào lo lắng khi Yên bắt đầu nghi ngờ và tra hỏi về Thương.

"Tại sao anh nói dối em? Chị ấy bảo anh làm rất tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, đang làm tự dưng nghỉ" Yên chất vấn chồng.

"Tại anh không muốn làm nữa, làm hai nơi cùng một lúc mệt quá, việc chính thì không tập trung được, không nên tham quá đâu vợ ạ" Hào giải thích. Tuy nhiên, lời giải thích của Hào không thuyết phục được Yên, và cô nhận thấy chồng mình có điều gì đó bất thường, khác với tính cách thường ngày.

Ở diễn biến khác, dù bố có nghiện rượu hay thường xuyên đánh đập mẹ, nhưng bố vẫn là bố. An, vì xa bố đã lâu, nhớ bố nên lén lút gọi điện hỏi thăm. Sau vài lời tình cảm, bố An liền hỏi địa chỉ chỗ ở hiện tại của hai mẹ con để lên đón. Liệu An có mềm lòng mà đưa địa chỉ cho bố?

Cũng trong phần giới thiệu tập 29, mặc dù Hào đã rất rõ ràng khi tuyên bố chấm dứt mối quan hệ bí mật, Thương vẫn không chịu chấp nhận. Cô đã gửi tin nhắn đe dọa khiến Hào hoảng sợ phải tìm đến gặp cô. Lần này, Hào mang theo cả hai người bạn thân là Nghiêm và Quý, hy vọng họ có thể giúp thuyết phục Thương.

Khi vừa gặp, Thương tức giận vì Hào đã tiết lộ mối quan hệ của họ cho người khác. Cô thậm chí còn nghĩ rằng Hào đang khoe khoang với bạn bè. Ngay lập tức, Hào giải thích rằng anh chỉ muốn nhờ bạn bè giúp cô hiểu rằng không thể tiếp tục mối quan hệ sai trái này.

"Chúng tôi không muốn tham gia việc của cô nhưng việc cô nhắn tin hù họa cậu Hào như thế, chúng tôi lo cho tính mạng của cô nên mới tới" Nghiêm nói. "Tôi không muốn nói về chuyện riêng của hai người nữa, dù tôi không hề ủng hộ, mà pháp luật lại càng không. Tôi chỉ muốn đến phân tích cho cô hiểu rằng cô làm vậy không có ích gì cả. Cô đừng dại dột theo đuổi người đàn ông đã có gia đình nữa. Nếu cậu Hào thực sự yêu cô thì đã không bao giờ để cô phải níu kéo."

Ở một diễn biến khác, Quang đang nghỉ ngơi bên bờ sông thì thấy Khánh cố dùng gậy vớt một vật gì đó dưới nước. Không may, cô bị ngã xuống sông. Thấy vậy, Quang lập tức hô hoán để cứu Khánh. Liệu sau sự cố này, cặp oan gia có hóa giải được hiểu lầm?

