Link xem trực tiếp "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 36: Ông Thứ lo giữ ghế, ông Nghị run rẩy tìm đường thoát

Quốc Duẩn - 30/09/2025 10:07
Tập 36 Có anh, nơi ấy bình yên hé lộ tình tiết Ông Thứ dò hỏi trợ lý Long về chiếc ghế sau sáp nhập, ông Nghị thì hoảng sợ trần tình vụ trại lợn Hồng Phát.

Preview nội dung tập 36 "Có anh, nơi ấy bình yên"

Sau khi tưởng chừng mọi việc tạm yên, ông Thứ lại tiếp tục toan tính cho con đường quan lộ của mình. Ông tìm gặp trợ lý Long – người thân cận của “bác” với hy vọng chứng minh sự trung thành và dò hỏi thông tin về “chiếc ghế” chủ tịch xã sau sáp nhập.

Link xem trực tiếp

Thứ chỉ mong có thể giữ được vị trí để “đi ngang như cua”, không bị hạ cấp hay loại bỏ, cho thấy nỗi lo lắng và khát vọng quyền lực vẫn chưa nguôi.

Ở một diễn biến khác, sau cuộc họp đầy căng thẳng với ông Xuân, ông Nghị – chủ sở hữu khu đất trại lợn vẫn không khỏi bất an. Lo sợ bị liên đới trách nhiệm cùng Hồng Phát, ông tìm đến trưởng công an xã để trần tình, mong rũ bỏ phần nào gánh nặng.

Link xem trực tiếp

Tuy nhiên, sự xuất hiện của ông Nghị lại khiến tình hình thêm phức tạp, hé lộ những mắt xích mới trong chuỗi sai phạm liên quan đến trại lợn tai tiếng này.

Link xem trực tiếp

Tập 36 hứa hẹn sẽ tiếp tục đào sâu những đấu đá quyền lực và mâu thuẫn lợi ích, khi cả lãnh đạo lẫn doanh nghiệp đều đang tìm đường thoát thân. Câu hỏi lớn nhất lúc này: Liệu mọi thứ có thật sự “êm xuôi” hay chỉ là màn dạo đầu cho sóng gió tiếp theo?

Lịch chiếu "Có anh, nơi ấy bình yên":

Tập 36 bộ phim truyền hình Có anh, nơi ấy bình yên sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 21h00 tối Thứ Ba ngày 30/09/2025.

Link xem trực tiếp "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 36:

Khán giả của bộ phim Có anh, nơi ấy bình yên có thể đón xem các tập mới trên kênh VTV1 phát sóng vào lúc 21h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

VTVGo: Link xem tại đây.

VTV: Link xem tại đây.

VTVCab: Link xem tại đây.

SCTV: Link xem tại đây.

TV360: Link xem tại đây.

FPTPlay: Link xem tại đây.

Trailer preview "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 36:

