Link xem trực tiếp lễ duyệt binh tại Trung Quốc ngày 3/9/2025

Link xem trực tiếp lễ duyệt binh tại Trung Quốc kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II, bắt đầu lúc 9h sáng 3/9 tại Quảng trường Thiên An Môn

Lễ duyệt binh tại Trung Quốc kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II được phát trên các kênh của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV như CCTV1, CCTV2, CCTV3

Lễ duyệt binh do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì, dự kiến bắt đầu lúc 9h sáng ngày 3/9 tại Quảng trường Thiên An Môn, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo quốc tế.

Lễ duyệt binh kéo dài 70 phút với 45 đội hình, đánh dấu lần đầu tiên lực lượng dân quân tham gia và trưng bày loạt vũ khí nội địa tối tân, từ tác chiến mạng đến tên lửa siêu vượt âm.

Cuộc duyệt binh sẽ giới thiệu hàng trăm máy bay và nhiều loại vũ khí công nghệ cao chưa từng được tiết lộ. Các tên lửa tấn công chính xác với tốc độ gấp năm lần âm thanh, tên lửa chống hạm và vũ khí siêu vượt âm được dự đoán sẽ là điểm nhấn trung tâm, cho thấy sự mở rộng kho vũ khí của Trung Quốc.

Toàn bộ chương trình có 45 khối đội hình, được tổ chức theo các tình huống tác chiến thực tế.

Các nhóm bao gồm: tác chiến trên bộ, trên biển, phòng không, phòng thủ tên lửa, chiến tranh thông tin, tác chiến không người lái, hỗ trợ hậu cần và tấn công chiến lược. Nhiều đơn vị được trang bị vũ khí tiên tiến, trong đó có các vũ khí quốc gia quan trọng.

Lực lượng trên không sẽ trình diễn các mô-đun hệ thống, bao gồm máy bay cảnh báo sớm, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và máy bay vận tải.

Đây là hầu hết các loại máy bay chiến đấu chủ lực đang hoạt động trong biên chế của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA).

Dù tập trung vào phô diễn năng lực quân sự, Bắc Kinh đồng thời khẳng định hình ảnh một quốc gia yêu chuộng hòa bình. Một số quân nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cũng sẽ xuất hiện trong sự kiện.