Lời cảm tạ !

(Baonghean.vn) - Ban tổ chức Lễ tang và gia đình xin cảm tạ !

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, sinh ngày 20/7/1967, tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, do lâm bệnh hiểm nghèo, đã từ trần vào lúc 21h46 phút ngày 19 tháng 6 năm 2022 (nhằm ngày 21 tháng 5 năm Nhâm Dần).

An táng vào lúc 12h30 phút ngày 22 tháng 6 năm 2022 tại Nghĩa trang Rượng Rường Trên, xóm Thanh Liêu, xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Ban tổ chức Lễ tang và gia đình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:

- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước;

- Các bộ, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương;

- Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ các tỉnh, thành phố trong cả nước;

- Lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng - nước Cộng hoà DCND Lào;

- Tỉnh ủy - Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Nghệ An và các sở, ban, ngành; các tổ chức chính trị- xã hội; các huyện, thành, thị ủy trực thuộc tỉnh Nghệ An;

- Thành uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ thành phố Vinh, phường Lê Lợi;

- Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện huyện Thanh Chương, xã Thanh Tiên;

- Các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp; đồng chí, đồng nghiệp, anh em nội ngoại, bà con làng xóm và bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa đồng chí Lê Ngọc Hoa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì khiếm khuyết, Ban tổ chức Lễ tang và gia đình kính mong nhận được sự thông cảm và lượng thứ.

Ban lễ tang và gia đình !