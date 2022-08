Lời cảm tạ

Gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An; đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; lãnh đạo, công chức Ban Dân vận, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội nghề nghiệp, hội xã hội tỉnh Nghệ An; Thường trực, Ban Dân vận huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Nghệ An.

- Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; Chi bộ, Ban điều hành, Ban Công tác mặt trận thôn Vĩnh Hòa, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

- Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Người cao tuổi Quận Bình Tân; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Người cao tuổi phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân; Chi ủy, BĐH, Chi hội Người cao tuổi khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

- Đảng ủy, Hội đồng, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn và các đơn vị trực thuộc Trường ĐH Vinh, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh.

- Hội Cựu giáo chức Trường ĐH Vinh, Hội Cựu giáo chức Khoa Vật lý, Trường ĐH Vinh; Hội Cựu giáo chức Trường Cao đẳng Việt Đức Nghệ An.

- Các thế hệ cán bộ, sinh viên Trường ĐH Vinh, Khoa Vật lý Trường ĐH Vinh.

- Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An; Công ty Liên doanh Mía đường Nghệ An Tate & Lyle; Công ty cổ phần Hàng không Pacific Airlines; Công ty cổ phần LICOGI 20; Câu lạc bộ Bóng bàn Sông Lam.

- Ban Tổ chức tang lễ; các cơ quan đoàn thể; bà con gia tộc họ Phan; các gia đình thông gia của các con, cháu; hàng xóm láng giềng; bạn bè thân hữu; đồng nghiệp gần xa...

Đã đến phúng viếng, chia buồn và tiễn đưa:

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng:

PHAN BÁ NHẪN

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Vinh

Sinh năm 1936, hưởng thọ 87 tuổi

Về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang thôn Vĩnh Hòa, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất gia đình chúng tôi xin được lượng thứ. Với tất cả lòng biết ơn!

Bà quả phụ: Tống Thị Minh Tâm

Con trai trưởng: Phan Hồng Tiễn