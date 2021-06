Lợi dụng lòng tham và tâm linh, nữ quái ở Nghệ An lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt đối tượng cầm đầu trong nhóm đối tượng chuyên lợi dụng lòng tham và tâm linh của người dân để “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1971, trú tại xóm 2, xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Từ giữa năm 2019 đến nay, Thủy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 04 người dân trên địa bàn TP Vinh và huyện Yên Thành số tiền trên 05 tỷ đồng.

Bình Minh - Xuân Bắc