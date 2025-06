Pháp luật Lời khai bất ngờ sau vụ hỏa hoạn Đã 5 năm kể từ khi vụ cháy xảy ra nhưng những người chứng kiến không thể nào quên những lời khai của Bùi Sỹ Công (TP. Vinh), hung thủ của vụ án. Chỉ vì giây phút thiếu suy nghĩ, Công đã nhẫn tâm dùng một mồi lửa để giải quyết mâu thuẫn của mình…

Từ tin báo vụ cháy nhà

Vào khoảng 11h 30' ngày 30/7/2019, khi cả khu phố đang chuẩn bị giờ nghỉ trưa thì một số người dân nghe thấy tiếng la thất thanh và khói đen phát ra từ một ngôi nhà trên địa bàn. Do ngọn lửa bùng phát nhanh, mạnh, khói đen dữ dội nên người dân địa phương đã ngay lập tức gửi tin báo cho lực lượng chức năng trên địa bàn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ, cùng với quần chúng nhân dân giải cứu, đưa 5 nạn nhân bị thương đang mắc kẹt trong nhà đi cấp cứu và tổ chức dập tắt đám cháy.

Lực lượng chức năng thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường sau vụ cháy. Ảnh tư liệu

Qua điều tra nguyên nhân ban đầu cho biết, căn nhà bị cháy là của chị Nguyễn Thị Tr. (SN 1984), thuộc khối 10, phường Quán Bàu (TP. Vinh). Tại thời điểm căn nhà bốc cháy, trong nhà có chị Tr. cùng 2 con gái đang ở phòng bếp và mẹ con bà N.T.B (SN 1960, cô ruột của chị Tr.) đang ở trong phòng ngủ tầng 1 của ngôi nhà.

Ngay khi sơ cứu cho các nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vinh đã đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, Viện KSND TP.Vinh tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Tại thời điểm khám xét, các tài sản ở tại tầng 1 của ngôi nhà bị hư hại nặng, hầu hết tài sản nằm ở tại khu vực sát cửa phòng khách bị thiêu cháy hoàn toàn. Thế nhưng, các ổ điện lại không có dấu hiệu bị chập rồi dẫn cháy, phần sát cửa có thu được vết bóng của chất lỏng. Với các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên nhận định vụ cháy có yếu tố tác động từ bên ngoài.

Ngay khi chị Tr. tỉnh táo, các điều tra viên đã phối hợp để điều tra thêm các điểm bất thường xung quanh đời sống của các nạn nhân trong vụ cháy để khoanh vùng đối tượng. Được biết, trước khi xảy ra vụ án, chị Tr. có xảy ra mâu thuẫn với 1 người, nhưng do chị Tr. không đồng ý gặp nên đối tượng đã rời đi sau đó. Nghi ngờ đây chính là nghi can của vụ việc, các trinh sát đã nhanh chóng xác minh rõ danh tính, nơi ở của đối tượng và tiến hành bắt khẩn cấp trong đêm.

Tuy nhiên, sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, phối hợp với phát động phong trào tố giác tội phạm trong quần chúng nhân dân, đến 9h ngày 31/7/2019, Tổ công tác Công an TP. Vinh đã tiến hành bắt giữ đối tượng khi hắn đang lẩn trốn tại khách sạn thuộc địa bàn phường Vinh Tân. Nghi can chính là Bùi Sỹ Công (SN 1983) trú tại xóm 11, xã Nghi Phú, TP. Vinh. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP, Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Sỹ Công để điều tra về hành vi "Giết người".

Cơn "hận tình" mất lý trí

Tại cơ quan điều tra, Bùi Sỹ Công đã cúi đầu khai nhận, bản thân do quá giận chị Tr. nên đã điều khiển xe máy đến cây xăng thuộc địa bàn phường Quán Bàu mua 1 can xăng 10 lít rồi chở thẳng đến nhà chị Tr. Sau nhiều lần lớn tiếng gọi cửa và yêu cầu gặp nói chuyện nhưng vẫn không được chị Tr. đáp lời. Cho rằng mình bị khinh thường, Công dùng can xăng rưới vào căn nhà và châm lửa đốt rồi bỏ chạy. Phát hiện đám cháy to, chị Tr. hốt hoảng hô hoán mọi người dập lửa nhưng do đám cháy lan nhanh khiến chị cùng mọi người bị bỏng và khó thở.

Bùi Sỹ Công tại Cơ quan Cảnh sát điều tra với những vết bỏng mà bản thân tự gây ra khi thực hiện hành vi phóng hoả. Ảnh tư liệu

Theo kết quả điều trị tại Bệnh viện 115 và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thì cả 5 người đều bị bỏng cấp độ 1 và 2A, đồng thời bị suy hô hấp do bị ngạt khói. Riêng đối tượng Công, quá trình châm lửa đốt, hắn cũng bị ngọn lửa táp vào người gây bỏng.

Được biết, Bùi Sỹ Công (SN 1983, ngụ xã Nghi Phú, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) vốn đã có “bến đỗ” của cuộc đời mình là người vợ trẻ hơn gần chục tuổi. Hàng ngày, Công làm nghề tự do, còn vợ buôn bán nhỏ để lo cho 2 đứa con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi lớn. Trong mắt bạn bè, người thân, Công là một người chu toàn mọi việc, có trách nhiệm với gia đình, vợ con.

Có lẽ cuộc hôn nhân của Công sẽ êm đềm trôi đi nếu chị Tr. không đứt gánh giữa đường. Người phụ nữ này là bạn gái cũ của Công. Khi biết người yêu cũ ly hôn chồng, một mình nuôi con, Công càng tỏ ra quan tâm. Lúc đầu chỉ là những câu hỏi han, động viên, dần dà “lửa gần rơm” 2 người nối lại tình xưa, dù chị Tr. biết Công đang có gia đình êm ấm...

Công cũng nhận ra việc làm đó của mình là sai trái, có lỗi với vợ con, nhưng dường như không thể rút chân ra khỏi mối quan hệ ngoài luồng. Hai người lén lút đi lại với nhau và có với nhau 1 đứa con chung. Mối quan hệ vụng trộm này được người thân phát hiện, nhiều lần khuyên can nhưng Công bỏ ngoài tai tất cả. Thời điểm này, chị Tr. quyết định sẽ dứt khoát với Công nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Không thể gọi điện cho nhân tình, nên sáng 30/7/2020, Bùi Sỹ Công mới đến nhà chị Tr. để giải quyết mâu thuẫn và gây ra sự việc trên.

Bị hại nộp đơn kháng cáo

Phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Sỹ Công về tội “Giết người” được tổ chức tháng 3/2020. Tại đây, Bùi Sỹ Công thừa nhận hành vi phạm tội. Về động cơ, bị cáo khai vì nóng giận tức thời nên đã có hành vi như vậy chứ không cố tình giết người. Quá trình bị tạm giam, bị cáo cảm thấy có lỗi với bị hại và vợ con của mình nên Công xin được giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sửa sai, làm lại cuộc đời.

Ngồi bên dãy bàn bên kia, người vợ trẻ của Công với khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc. Là phụ nữ, là người vợ, chị có quyền tức giận trước thói trăng hoa, sự phản bội của chồng mình, nhưng chị đã nhẫn nhịn...

Bùi Sỹ Công tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh tư liệu

Tòa sơ thẩm nhận định, hành vi đổ xăng vào cửa phòng ngủ nhà chị Tr. rồi châm lửa đốt của Bùi Sỹ Công là nguy hiểm đến tính mạng của người khác. Công biết rõ phòng ngủ chỉ có một cửa ra, vào duy nhất, trong phòng lúc đó có nhiều người. Việc chị Tr. và 4 người còn lại không chết là ngoài ý muốn của Công, nên việc truy tố bị cáo về tội "Giết người" là đúng pháp luật. Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Bùi Sỹ Công 13 năm tù.

Tuy nhiên, cho rằng mức án mà tòa sơ thẩm tuyên phạt mình là quá nặng, bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Công trình bày vào các năm 2016 và 2018 đã giúp đỡ nạn nhân tai nạn giao thông, có xác nhận của địa phương. Ngoài ra, vào năm 2019, Công đã giúp Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) phá vụ án ma túy.

Không chỉ vậy, về phía chị Tr. cũng đã có đơn xin kháng cáo giảm án cho bị cáo. Tham dự phiên tòa, bị hại cho biết, sau phiên tòa sơ thẩm, gia đình bị cáo đã bồi thường xong phần dân sự nên không yêu cầu gì thêm. Các bị hại khác trong vụ án cũng có đơn xin giảm án cho bị cáo Công.

Theo chị Tr., sau vụ việc đáng tiếc xảy ra, bây giờ chị đã tha thứ cho hành vi mà Công gây ra đối với mình. Người phụ nữ này mong tòa giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm có cơ hội sửa sai và đứa con của mình sớm được gặp lại bố. Những lời phát biểu đầy nhân văn của bị hại khiến Công chỉ biết cúi đầu, im lặng. Tòa phúc thẩm nhận định, tại phiên tòa này bị cáo xuất trình nhiều tình tiết mới nên có đủ căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo và bị hại.

Sau phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử quyết định tuyên Bùi Sỹ Công 10 năm tù vì tội "Giết người". Ảnh tư liệu

Do vậy, tòa phúc thẩm quyết định sửa bản án sơ thẩm, xử phạt Bùi Sỹ Công 10 năm tù về tội "Giết người". Được giảm án 3 năm tù, đường về với gia đình và xã hội của Công được rút ngắn lại. Dù vậy, bài học về sự chung thủy, sống một vợ, một chồng trong vụ án này vẫn luôn nhắc nhở mọi người. Đừng vì mối quan hệ ngoài luồng, đừng sống theo bản năng mù quáng để rồi vi phạm pháp luật khiến nhiều người đau khổ.