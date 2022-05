Lợi thế cạnh tranh mới của Khu Kinh tế Đông Nam

(Baonghean.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 22/NQ/2020 của HĐND tỉnh về sửa đổi Nghị quyết số 19, từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, các khu công nghiệp trong Khu Kinh tế Đông Nam sẽ có biểu giá riêng và giá thuê đất được điều chỉnh giảm so với trước đây.Sau 1 năm triển khai, khung giá đất mới đã tạo luồng gió mới và lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư vào Khu Kinh tế Đông Nam.

Tạo lợi thế cạnh tranh

Cụ thể, theo Nghị quyết số 22/2020 ngày 13/12/2020, bổ sung Nghị quyết số 19/2019 thì mức giá thuê đất tại Khu Công nghiệp VSIP giảm từ 525.000 đồng/m2 xuống 285.000 đồng/m2; Khu Công nghiệp Nam Cấm khu A, giảm từ 387.000 đồng/m2 xuống 307.000 đồng/m2, khu B từ 396.000 đồng/m2 xuống 330.000 đồng/m2, khu C từ 402.000 đồng/m2 xuống 348.000 đồng/m2; khu D, từ 338.000 đồng/m2 xuống 280.000 đồng/m2; Khu Công nghiệp WHA Industrial Zone 1 tại Nghi Lộc, từ 387.000 đồng/m2 xuống 275.000 đồng/m2.

Tương tự, mức giá thuê đất tại Khu Công nghiệp Thọ Lộc, giá hiện hành ở khu A là 318.000 đồng/m2, khu B là từ 313.000 đồng/m2, khu C là 334.000 đồng/m2; nay được giảm xuống mức giá chung là 275.000 đồng/m2; Khu Công nghiệp Hoàng Mai I từ hiện hành là 518.000 đồng/m2 và Khu Công nghiệp Hoàng Mai II là 221.000 đồng/m2, nay được điều chỉnh một mức chung là 275.000 đồng/m2; mức giá Khu Công nghiệp Đông Hồi, từ 375.000 đồng/m2 xuống 275.000 đồng/m2.

Ông Lê Tiến Trị - Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam từng chia sẻ: Trong bối cảnh giá thuê đất nói chung và mặt bằng giá bất động sản công nghiệp cả nước có xu hướng tăng lên thì việc Nghệ An thông qua bảng giá đất theo hướng giảm so với trước là nỗ lực cố gắng lớn của tỉnh, nhằm tạo lợi thế trong thu hút đầu tư.

Thực tế, để ban hành khung giá đất riêng, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam là cơ quan chủ trì đề xuất đã phải chịu khá nhiều áp lực vì phải khảo sát công phu, so sánh đối chiếu với các địa phương có điều kiện tương đồng và mới phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu thuyết phục thì biểu giá đất mới được UBND tỉnh và HĐND tỉnh thông qua.

Sau 1 năm triển khai, qua trao đổi nhanh, đại diện các nhà đầu tư hạ tầng đều ghi nhận và đánh giá cao chính sách mới này của tỉnh.

Đại diện Văn phòng VSIP giải thích thêm: Khung giá thuê đất mới trong Khu Kinh tế Đông Nam của Nghệ An, ngoài đưa giá thuê đất về mức bằng và rẻ hơn so với 2 tỉnh bạn là Thanh Hóa và Hà Tĩnh (trước đây giá thuê đất trong khu công nghiệp Nghệ An cao hơn 2 tỉnh trên), Nghệ An còn bãi bỏ bảng giá thuê đất được xác định theo từng lô, thửa tùy thuộc vào lợi thế vị trí tại 1 khu công nghiệp như trước đây để đưa về một mức giá chung nên các nhà đầu tư, từ đầu tư kinh doanh hạ tầng cho đến doanh nghiệp thứ cấp ghi nhận, tiếp cận, tìm hiểu để tính toán khi vào đầu tư.

Điều này được một lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An (NAPC) chia sẻ: Mỗi khi có nhà đầu tư đến xúc tiến, tìm hiểu đầu tư, mặc dù cán bộ và các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đều gửi hồ sơ, tư vấn nhưng do biểu giá đất theo quy định cũ khá phức tạp, nhà đầu tư mới đến khảo sát thường không có nhiều thời gian tìm hiểu. Nay khi hạ tầng các khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ nên mỗi khu công nghiệp về một mức giá chung là hợp lý, dễ tính toán để lên phương án đầu tư.

Cần thêm thời gian để chứng minh hiệu quả

Mặc dù việc thay đổi biểu giá đất mới rẻ hơn so với trước đây nhưng như các cơ quan chức năng Nghệ An thừa nhận thì giá đất rẻ chỉ là một trong những chỉ số thành phần.

Để cải thiện môi trường đầu tư và thu hút các đầu tư vào cần nhiều yếu tố khác nữa. Về phía các doanh nghiệp, nhà đầu tư, mặc dù thừa nhận mức giá mới mang lại lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cũng như doanh nghiệp thứ cấp, nhưng họ vẫn kỳ vọng nhiều về sự hỗ trợ, đồng hành của tỉnh.

Theo tính toán, với mức giá hiện nay, giá thuê đất tại Khu Công nghiệp VSIP đã giảm được 240.000 đồng/m2; giá thuê tại tại Nghi Lộc giảm 112.000 đồng/m2; giá thuê đất tại Khu Công nghiệp Hoàng Mai 1 giảm 243.000 đồng/m2 là mức giảm kỷ lục, theo đó mức giảm nhẹ nhất là 30% và cao nhất là gần 50% nên không thể tốt hơn cho nhà đầu tư.

Cũng theo quy định, khung giá trên được áp dụng đến ngày 31/12/2024 nên các nhà đầu tư nào vào Nghệ An thuê đất vào thời điểm này sẽ rất có lợi. Chia sẻ điều này, đại diện Công ty Hoàng Thịnh Đạt tại TX. Hoàng Mai cho hay: Lợi thế giá thuê đất tỉnh Nghệ An đang giảm là cơ sở để công ty đưa ra giá thuê mềm hơn so với khu công nghiệp khác, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư thứ cấp là Tập đoàn Ju Teng (Đài Loan) vào thuê đất tại Khu Công nghiệp Hoàng Mai 1.

Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường, Khu Kinh tế Đông Nam cũng cho hay: Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 22 về sửa đổi khung giá đất mới trong Khu kinh tế, Ban và UBND tỉnh chưa có đánh giá kết quả triển khai và các nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng chưa có phản hồi gì lớn. Theo Nghị quyết số 22 thì biểu giá mới được áp dụng từ ngày 1/1/2020, nhưng từ giữa năm 2021, theo Quyết định số 27/2021 của Thủ tướng Chính phủ, doanh nghiệp bị tác động, ảnh hưởng của dịch Covid-19 được giảm 30% tiền thuê đất nên chưa thể đánh giá được.

Ngoài ra, theo Nghị định số 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ, các doanh nghiệp thuê đất đầu tư tại các khu công nghiệp trong Khu Kinh tế Đông Nam đều đang trong thời gian 11 năm hưởng ưu đãi đầu tư được miễn giảm tiền thuê đất. Các đánh giá về hiệu quả, tác động của biểu giá đất mới sẽ rõ hơn khi doanh nghiệp thứ cấp bước vào năm thứ 12 trở đi, giá thuê đất là một phần của chi phí đầu tư và kinh doanh.

Mặt khác, theo Nghị định số 35/2017/NĐ-CP đối với diện tích đất được giao, cho thuê không qua đấu giá, các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng được tự nguyện ứng trước kinh phí để giải phóng mặt bằng và làm hạ tầng khu công nghiệp thì sau này sẽ được Ban Quản lý Khu kinh tế tính toán khấu trừ qua tiền thuê đất. Hiện nay, cơ bản các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp ở Nghệ An đều ứng trước kinh phí để giải phóng mặt bằng và chưa đến thời gian phải cấn trừ nghĩa vụ cho ngân sách nên chưa phát sinh các vấn đề khiến các nhà đầu tư chưa có ý kiến.

Trên thực tế, nhận thấy lợi thế này, một số nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tại Nghệ An đang tích cực để vận dụng cơ chế mới về giá đất mang lại. Cụ thể, Công ty TNHH VSIP xúc tiến đầu tư tại Khu Công nghiệp Thọ Lộc (Diễn Châu), Công ty Hoàng Thịnh Đạt cùng với hoàn thiện hạ tầng Khu Công nghiệp Hoàng Mai 1 đang khẩn trương triển khai thủ tục đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp Hoàng Mai 2 tại xã Quỳnh Thắng; WHA Industrial Zone 1 sau khi hoàn thành hạ tầng giai đoạn 1 với 148 ha tại xã Nghi Thuận đang bắt tay vào triển khai đầu tư giai đoạn 2 tại các xã Nghi Hưng, Nghi Đồng.

Hy vọng, cùng với ưu đãi về giá thuê đất, các chính sách hỗ trợ đầu tư khác của tỉnh mới được ban hành cũng sẽ triển khai đồng bộ để có thêm nhiều nhà đầu tư thứ cấp vào thuê đất để sản xuất, kinh doanh, từ đó, tạo hiệu ứng tích cực đối với thu hút đầu tư, thúc đẩy, sớm lấp đầy các khu công nghiệp, qua đó đưa hiệu quả sản xuất, kinh doanh của tỉnh đi lên.