Lớp học đặc biệt ở khu tái định cư của tộc người Đan Lai

(Baonghean.vn) - Nghệ An sẽ tiếp nhận học sinh Lào sang học phổ thông; Thông qua chủ trương đầu tư nhà máy sản xuất giày, dép 30 triệu USD tại Yên Thành; Tất cả các trường đại học ở Nghệ An công bố điểm chuẩn; Hàng trăm tấn bí xanh của Kỳ Sơn chưa tiêu thụ được; Xác minh tài xế ô tô con liên tục đi sai làn đường… là những thông tin nổi bật ngày 18/9.

(Baonghean.vn) - Lên xe đò, An mở cái bao đựng hình ra. Một chiếc nhẫn xếp bằng lá trung quân. Chiếc xe đò chở An về lại nhà buổi ấy cứ chênh chao những nỗi niềm. An nhắm mắt thiêm thiếp, vẳng bên tai là tiếng hát chiều hôm nào bên dòng sông Vàm Cỏ…