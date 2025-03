Pháp luật

Lừa đảo bán nhung hươu chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng

Ngày 7/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Thị Nương (SN 1981), trú tại xóm Ba Cầu, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình; Chỗ ở hiện nay: Xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.