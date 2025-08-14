Xã hội Lực lượng vũ trang Nghệ An bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng Kế tiếp truyền thống hào hùng của vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng, quê hương Xô Viết, trong 80 năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, kiên cường, vượt lên mọi hy sinh gian khổ, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần bảo vệ và phát huy thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kiến tạo và bảo vệ thành quả

Ngày 21/8/1945, hưởng ứng lệnh Tổng khởi nghĩa, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ủy ban Khởi nghĩa Nghệ Tĩnh, Đội tự vệ chiến đấu thị xã Vinh cùng hàng vạn quần chúng cách mạng đã làm nên một chiến công đặc biệt: tiến công dinh tỉnh trưởng và sở mật thám Pháp, buộc kẻ thù hạ vũ khí, trao chính quyền về tay nhân dân. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi nhanh gọn, “không mất một giọt máu”, đánh dấu mốc son mở đầu lịch sử lực lượng vũ trang Nghệ An.

Phát lệnh toàn quốc kháng chiến ở Hà Nội, tháng 12-1946. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, chính quyền cách mạng non trẻ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự xâm lược của thực dân Pháp. Bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, quân và dân Nghệ An đã nhất tề đứng lên với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, lực lượng vũ trang tỉnh mưu trí, dũng cảm tấn công các đồn bốt, sân bay của địch; xây dựng, bảo vệ vững chắc vùng căn cứ địa - hậu phương chiến lược không chỉ của Liên khu 4 mà còn của cả nước và cách mạng Lào anh em.

Đội dân công hỏa tuyến huyện Quỳnh Lưu tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Tư liệu

Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ từ Nghệ An chi viện cho tiền tuyến, để hình thành nên các binh đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội ta. Dân quân, du kích phối hợp bộ đội chủ lực chiến đấu trên nhiều chiến trường Bình Trị Thiên, Hòa Bình, Tây Bắc, Hà Nam Ninh, Trung - Thượng Lào... góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Cùng với chiến đấu, lực lượng vũ trang tỉnh còn làm nòng cốt xóa đói, diệt dốt, cải cách ruộng đất - những nhiệm vụ cách mạng cấp bách thời bấy giờ.

Lực lượng vũ trang Nghệ An hướng dẫn cho xe qua phà Bến Thủy. Ảnh: Tư liệu

Sau Hiệp định Giơnevơ, đất nước tạm thời chia cắt làm hai miền Nam - Bắc. Nghệ An với vị trí chiến lược đặc biệt đã vừa là tiền tuyến của hậu phương miền Bắc, vừa là hậu phương trực tiếp cho tiền tuyến lớn miền Nam và cách mạng Lào. Đế quốc Mỹ xác định Nghệ An là trọng điểm đánh phá, biến nơi đây thành một trong những chiến trường ác liệt nhất miền Bắc.

Với tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, gần 30 vạn cán bộ, chiến sĩ, dân quân hỏa tuyến từ Nghệ An đã bổ sung cho các chiến trường. Ở hậu phương, quân và dân cùng kề vai, sát cánh chiến đấu. Ngọn lửa Xô Viết tiếp tục tỏa sáng, tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân Nghệ An chiến đấu và chiến thắng kẻ thù.

Dân quân xã Diễn Hùng (huyện Diễn Châu) dùng súng bộ binh bắn rơi máy bay phản lực Mỹ. Ảnh: Tư liệu

Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với các đơn vị chủ lực bắn rơi 553 máy bay (đứng thứ hai miền Bắc), bắn chìm và bắn cháy 36 tàu chiến; bắt sống hàng chục toán biệt kích, thám báo. Riêng bộ đội địa phương và dân quân tự vệ đã bắn rơi 112 máy bay, bắn chìm, bắn cháy 26 tàu chiến và tàu biệt kích của địch. Đặc biệt, dân quân Nghệ An lần đầu tiên bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng bộ binh, mở đầu phong trào bắn máy bay Mỹ bằng vũ khí cá nhân trên miền Bắc Xã hội Chủ nghĩa. Ngoài ra, quân và dân còn huy động hơn 40 triệu ngày công mở đường giao thông, phục vụ chiến đấu.

Thực hiện nhiệm vụ quốc tế vẻ vang, từ 1959-1973, lực lượng vũ trang Nghệ An đã tham gia chiến đấu 250 trận trên chiến trường Lào, tiêu diệt và làm bị thương trên 2.500 tên địch thu giữ nhiều vũ khí, trang bị quân sự, góp phần cùng bạn Lào mở rộng vùng giải phóng.

Ngày 25-7-1968, dân quân làng Đỏ Nguyễn Thị Dần đã trực tiếp bắn rơi 1 máy bay F4H tại khu vực ga Vinh. Ảnh: Tư liệu

Những chiến công của quân và dân Nghệ An đã góp phần đánh bại hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ đối với Miền Bắc, góp phần buộc đế quốc Mỹ phải ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh vô điều kiện ở Việt Nam.

Khi Tổ quốc bị xâm phạm ở biên giới Bắc, Tây Nam và hải đảo, gần 200 nghìn thanh niên Nghệ An lại lên đường chiến đấu để chi viện cho các chiến trường trong nước và nước bạn Lào, Campuchia. Trong chiến dịch mùa khô 1985-1986, lực lượng vũ trang tỉnh cùng với các đơn vị của Quân khu 4 đã phối hợp cùng bạn Lào đánh tan sào huyệt phỉ Vàng Pao, giải phóng hàng nghìn dân.

Tiếp bước truyền thống anh hùng

Bước vào thời kỳ đổi mới (từ năm 1986 đến nay), lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng, xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Hệ thống công trình phòng thủ trên biển, đảo, biên giới và nội địa được xây dựng đồng bộ, hình thành thế trận phòng thủ liên hoàn, vững chắc. Công tác giáo dục quốc phòng, tuyển quân, xây dựng dân quân tự vệ, quản lý lực lượng dự bị động viên được lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện nghiêm túc, chất lượng ngày càng cao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 764. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh

Lực lượng vũ trang tỉnh đã thường xuyên được chăm lo, xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị.

Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng đã phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo, nội địa giữ vững ổn định địa bàn; tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn với tinh thần: “Cứu dân là mệnh lệnh trái tim”, “Tính mạng và tài sản của Nhân dân là trên hết, trước hết”, góp phần phát huy phẩm chất và lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới....

Khẩu đội DKZ nhả đạn tiêu diệt các mục tiêu giả định trong diễn tập. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh

Ngoài ra, lực lượng vũ trang tỉnh còn thường xuyên phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, công tác chính sách và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương; đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân.

Trong việc giữ gìn và phát huy quan hệ quốc tế, lực lượng vũ trang Nghệ An duy trì quan hệ đoàn kết, hữu nghị với chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang ba tỉnh giáp biên của Lào. Hoạt động đối ngoại quốc phòng, tuần tra song phương, chia sẻ thông tin được thực hiện hiệu quả, góp phần xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị, hợp tác. Công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào được triển khai chu đáo, đầy nghĩa tình.

Thực hành đánh địch đổ bộ đường không trong diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh

Thời gian gần đây, thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai công tác sắp xếp cơ quan quân sự địa phương theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đến nay, công tác sắp xếp tổ chức quân sự địa phương trong lực lượng vũ trang đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phù hợp với việc tổ chức, biên chế, bố trí lực lượng quân sự tại các địa phương. Đặc biệt, đã đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam tuyệt đối; bảo đảm được sự chỉ huy, thống nhất trong xây dựng khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc, giữ được sự ổn định; bảo đảm “tinh - gọn - mạnh”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thực binh xử lý tình huống A2 trong diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh

Đại tá Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Thời gian tới, với quyết tâm chính trị cao, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đáng tự hào - 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân để vượt lên mọi khó khăn, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, có cơ cấu tổ chức hợp lý, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong giai đoạn mới./.