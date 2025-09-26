Pháp luật Lý do bất ngờ của cựu nữ Tổng giám đốc SJC sau phi vụ gia công vàng miếng chui Bị cáo Lê Thúy Hằng cho rằng, khi tiếp nhận chức Tổng giám đốc SJC, công ty này đang rất khó khăn. Ba năm sau, dưới sự “chèo lái” của mình, công ty phát triển mạnh. Bị cáo khẳng định, những việc làm của mình là "lo cho đời sống anh em".

Chiều 25/9, TAND TPHCM tiếp tục xét xử bị cáo Lê Thúy Hằng (55 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC) cùng 15 đồng phạm về các tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Phiên tòa bước vào phần xét hỏi.

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, ban đầu bị cáo Hằng loanh quanh, không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo cho rằng việc nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng không có ý định xấu, chỉ nhằm để nếu có thâm hụt thì có vàng bù vào.

Bị cáo Hằng còn khai, khi tiếp nhận chức Tổng giám đốc SJC, công ty gặp khó khăn, nhưng 3 năm sau, dưới sự “chèo lái” của bị cáo, SJC phát triển mạnh. Bị cáo khẳng định những việc làm của mình là “lo cho đời sống anh em”.

Bị cáo Lê Thúy Hằng. Ảnh: TP

Trước câu trả lời này, chủ tọa hỏi: “Bị cáo nói lo cho đời sống anh em. Vậy bị cáo biết mình hưởng lợi bao nhiêu phần trăm từ vụ án không?” Lúc này, bị cáo Hằng lí nhí: “Bị cáo xin lỗi” và thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Về hành vi đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào sản xuất vàng miếng SJC trái quy định rồi bán ra thị trường để hưởng lợi, bà Hằng khai không biết nhân viên xưởng vàng gia công như thế nào.

Ngoài ra, bà Hằng cho biết đã khắc phục 20 tỷ đồng và sẽ tác động gia đình tiếp tục khắc phục thêm thiệt hại.

Cáo buộc xác định, Công ty SJC được Ngân hàng Nhà nước giao sản xuất, gia công lại vàng miếng móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC và bán vàng miếng SJC để bình ổn giá.

Dù Ngân hàng Nhà nước giám sát chặt chẽ, nhưng lợi dụng sơ hở, bà Hằng và thuộc cấp vẫn đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào sản xuất vàng miếng SJC trái quy định, bán ra thị trường, thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Hằng còn chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho bị cáo Trần Tấn Phát (cựu Phó giám đốc xưởng vàng Tân Thuận) đưa vào sản xuất hơn 11.503 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định.

Bà Hằng cũng bị cáo buộc chỉ đạo Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng, Giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung và Trưởng phòng Kinh doanh vàng SJC chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết, trái quy định.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Ngoài hành vi sản xuất vàng, bà Hằng còn bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt 95 lượng vàng của SJC.

Theo cáo trạng, giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước giao cho Công ty SJC hai đợt, tổng cộng 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công sản xuất vàng miếng SJC. Tuy nhiên, bà Hằng đã chỉ đạo Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc xưởng vàng Tân Thuận) và Phát lập tờ trình “khống”, nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.

Các bị cáo nguyên là thuộc cấp của bà Hằng gồm Trần Tấn Phát, Trần Hiền Phúc (cựu Kế toán trưởng Công ty SJC), Nguyễn Thị Huệ, Mai Quốc Uy Viễn… đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Tuy nhiên, họ khai rằng chỉ thực hiện theo yêu cầu của cựu Tổng giám đốc Lê Thúy Hằng.