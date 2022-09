Mãi tỏa sáng tinh thần Quốc khánh 2/9

Chung ý chí, khát vọng đó cùng cả nước, quê hương Nghệ An không ngừng phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, thống nhất trên dưới một lòng tập trung mọi nguồn lực, triển khai mạnh mẽ các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội; tạo một khí thế mới, động lực mới phát triển kinh tế – xã hội gắn kết chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng – an ninh, an sinh xã hội, nỗ lực vì “quyền hạnh phúc” của mọi người dân…

Trong tươi thắm cờ hoa và náo nức lòng người chào mừng Quốc khánh 2/9, sáng lên niềm tự hào, vinh quang được soi chiếu từ lịch sử 77 năm qua và còn mãi tỏa sáng trong tương lai vững một cơ đồ Việt Nam phát triển giàu đẹp, phồn vinh!