Mâm cỗ sẵn hút khách, nhiều mặt hàng nhích giá dịp Rằm tháng Bảy

(Baonghean.vn) - “Cúng quanh năm không bằng Rằm tháng Bảy”, theo quan niệm của người Việt thì Rằm tháng Bảy là một dịp lễ trọng trong năm. Do đó, gia đình nào cũng sắm sửa chu đáo, tươm tất mâm cỗ, hoa quả để cúng gia tiên. Dịch vụ mâm cúng chay, mâm cúng mặn nở rộ, thu hút khách đặt hàng; các mặt hàng phục vụ Rằm tháng Bảy năm nay tăng giá so với năm trước…

Có kinh nghiệm làm mâm cỗ cúng nhiều năm nay, dịp Rằm tháng Bảy là thời điểm mà bếp của chị Nguyễn Thu Hà (phường Lê Mao, thành phố Vinh) tất bật nhất. Trước đây, chị làm nhà hàng, sau đó thì nghỉ và kinh doanh thực phẩm nhà làm ở nhà. Đến dịp Tết, Rằm tháng Giêng, tháng Bảy thì nhận làm dịch vụ mâm cúng, cỗ xôi, gà cúng.

“Năm nay, để chủ động về mâm cỗ nên từ đầu tháng Bảy, tôi đã đăng thông báo về dịch vụ mâm cỗ cúng Rằm lên Fanpage của bếp, Facebook cá nhân, Zalo… để khách lựa chọn dịch vụ, chọn món phù hợp. Theo đó, từ mồng 10 đến ngày 15/7 âm lịch, bếp nhà tôi đã kín đơn mâm cỗ cúng, cao điểm là 2 ngày 14, 15 tháng Bảy với 40 cỗ xôi gà và 20 mâm cúng. Còn lại các ngày trước đó thì khoảng 5-7 đơn/ngày”, chị Hà cho biết.

Để phục vụ chu đáo khách hàng, chị đã huy động thêm 2 đầu bếp chuyên nấu mâm cỗ cúng làm cùng mình trong thời gian cao điểm; đặt gà trống ở quê và nếp nương dân tộc từ trước đó. Chị cho biết, làm mâm cỗ cúng dù đơn giản hay cầu kỳ thì yếu tố chất lượng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phải đặt lên hàng đầu thì mới giữ được uy tín với khách. Giá mỗi cỗ xôi gà cúng dao động từ 420.000 – 550.000 đồng (to hay nhỏ); mỗi mâm cúng 6 món có giá 1-1,2 triệu đồng, tăng nhẹ so với năm ngoái.

Công việc bận rộn, không có thời gian để chuẩn bị mâm cơm cúng Rằm hoặc vì tính tiện lợi, đẹp mắt, ngon miệng nên ngày càng nhiều gia đình đặt mâm cỗ cúng làm sẵn. Nắm bắt nhu cầu này của khách, nhiều nhà hàng kinh doanh ăn uống cũng nhận thêm dịch vụ làm mâm cỗ cúng Rằm.

Anh Nguyễn Ngọc Toại, chủ một nhà hàng chuyên các món ăn về gà trên đường Đinh Lễ (TP. Vinh) cho biết: “Dịp Rằm tháng Giêng và Rằm tháng Bảy, nhà hàng có triển khai thêm dịch vụ làm cỗ xôi, gà cúng và mâm cúng giao hàng tận nhà. Do đó, khách có nhu cầu thì đặt hàng online từ trước, đến 13 âm lịch là bên nhà hàng sẽ chốt đơn. Năm nay, số lượng đơn mâm cỗ cúng đến ngày Rằm hầu như đã kín”.

Ngoài mâm cỗ mặn thì nhiều xu hướng cúng đồ chay, mâm chay cũng đang được ưa chuộng. Tháng Bảy theo quan niệm là tháng cô hồn, vong nhân xá tội nên không sát sinh. Do đó, mâm cỗ chay khá “đắt khách”.

Chị Thanh Thương, chủ một nhà hàng chay trên đường Nguyễn Sỹ Sách cho biết: “Mâm cơm chay cúng Rằm có thực đơn đa dạng, từ bình dân đến cao cấp. Một mâm cơm chay bình dân giá 700.000 đồng gồm 5-7 món; mâm 900.000 đồng gồm 9 món; cao cấp nhất là mâm 1-1,2 triệu đồng gồm 13 món. Năm nay, lượng khách đặt mâm chay cúng Rằm tăng khoảng 1,5 lần so với năm ngoái. Lượng khách đến ăn chay tại quán cũng tăng nhẹ”.

Ngoài ra, một số nhà hàng còn nhận đặt thêm mâm cỗ cúng chúng sinh gồm: cháo loãng, cơm trắng, canh, xôi, chè, khoai lang (hoặc khoai sọ) luộc, bỏng ngô, hoa quả, bánh kẹo, trầu cau, gạo, muối… giá 150.000 - 200.000 đồng.

Tại các chợ dân sinh, không khí mua sắm Rằm đã khá sôi động. Theo đó, các mặt hàng thiết yếu phục vụ lễ Rằm tháng Bảy đều cao hơn so với năm trước. Cụ thể: Bánh chưng tăng 5.000 - 10.000 đồng/cặp; bánh tét tăng 7.000 đồng/cái; bánh bao đào có giá 60.000 đồng/set (tăng 10.000 đồng/set); bánh thạch sen có giá 50.000 đồng/chiếc (tăng 10.000 đồng/chiếc), bánh trôi, bánh ngào có giá 10.000 đồng/cốc (tăng 3.000 đồng/cốc); giò, chả tăng 15.000-20.000 đồng/kg; nếp tăng 2.000 - 3.000 đồng/kg…

Trong đó, gà trống tăng 20.000 - 30.000 đồng/kg, hiện gà trống cỏ, đẹp mã, chân vàng cân nặng khoảng 1,5-1,7 kg có giá 140.000 đồng/kg; gà trại có giá 110.000 - 120.000 đồng/kg. Giá dịch vụ làm gà cúng cũng tăng thêm 5.000 - 10.000 đồng/con. Thịt lợn cũng nhích giá nhẹ, nhất là thịt vai miếng đẹp có giá 170.000 - 180.000 đồng/kg.

Các loại quả tăng giá nhẹ, khoảng 5-10% so với ngày thường, riêng trầu cau và hoa cúc thắp hương các loại tăng mạnh. Theo đó, 1 đĩa trầu cau có giá 15.000 - 20.000 đồng; hoa cúc đại đoá, cúc chén có giá 13.000 - 15.000 đồng/bông; hoa huệ có giá 120.000 đồng/10 cành.

Theo ghi nhận, dịp Rằm tháng Bảy năm nay, các quầy vàng mã kém sôi động hơn trước do người dân hiện đã tiết giảm việc đốt vàng mã, chỉ mua những vật đốt tượng trưng chứ không mua ồ ạt với số lượng nhiều như trước.