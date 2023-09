Mang Trung thu lên bản Huồi Mới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/9, Báo Nghệ An phối hợp cùng Team Bạch Mã (trực thuộc CLB Xe Bán tải địa hình Việt Nam) và Đồn Biên phòng Tri Lễ tổ chức Trung thu và tặng quà cho học sinh mầm non và tiểu học tại bản người Mông Huồi Mới, xã Tri Lễ (huyện Quế Phong).

Là điểm trường mới sáp nhập, cơ sở vật chất chưa hoàn thiện, các cô giáo và học sinh tại điểm trường Mầm non Huồi Mới còn thiếu thốn nhiều bề. Điều các cô giáo nơi đây trăn trở nhất là học sinh chưa có bếp ăn và thiếu nhiều cơ sở vật chất, đồ dùng học tập thiết yếu.

Học sinh điểm trường Mầm non Huồi Mới được đoàn thiện nguyện tặng nhiều dụng cụ học tập và đồ chơi. Ảnh: Thành Cường

Chia sẻ những khó khăn đó, Báo Nghệ An đã kết nối với Team Bạch Mã (trực thuộc CLB Xe Bán tải địa hình Việt Nam) và các nhà tài trợ hoàn thiện bếp ăn và trao tặng nhiều dụng cụ học tập, đồ chơi cho học sinh tại điểm trường Mầm non Huồi Mới. Báo Nghệ An cũng đã phối hợp với Team Bạch Mã và Đồn Biên phòng Tri Lễ hoàn thiện đoạn đường năng lượng mặt trời 400m để thắp sáng không gian quanh trường học, đảm bảo an ninh khu vực. Tổng giá trị quà tặng khoảng 30 triệu đồng.

Đoàn thiện nguyện trao quà tại điểm trường Mầm non Huồi Mới. Ảnh: Thành Cường

Ngoài ra, dịp này Báo Nghệ An cũng kêu gọi được sự đồng hành, góp sức của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Nghệ An. Đơn vị đã hỗ trợ một số cơ sở vật chất cho học sinh mầm non như tủ đồ, bàn ghế,… với tổng giá trị 15 triệu đồng.

Nhiều vật dụng cần thiết để hoàn thiện bếp ăn đã được vận chuyển đến điểm trường Mầm non Huồi Mới. Ảnh: Thành Cường

Sau khi tặng quà tại điểm trường mầm non, đoàn thiện nguyện cũng đã tổ chức chương trình Trung thu, phá cỗ cho các học sinh mầm non và tiểu học tại bản biên giới Huồi Mới. Các em nhỏ thực sự háo hức, thích thú khi lần đầu tiên được rước đèn ông sao, gặp chị Hằng, chú Cuội, chơi những trò chơi dân gian nhân dịp Tết đoàn viên.

Học sinh điểm trường Tiểu học Huồi Mới lần đầu được vui Tết Trung thu. Ảnh: Thành Cường

Các em học sinh lần đầu tiên được phá cỗ Trung thu. Ảnh: Thành Cường

Bản Huồi Mới (xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) nằm trên dãy Phà Cà Tủn, cao khoảng 1.500m so với mực nước biển, là nơi sinh sống của đồng bào người Mông. Cách thị trấn Tri Lễ khoảng 10 km, điểm trường Huồi Mới thuộc khu vực biên giới giáp Lào, đường đi lại khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa lũ. Năm học 2023-2024, điểm trường Mầm non Huồi Mới có 68 học sinh, trong khi điểm trường tiểu học có 58 học sinh, 100% các em đều là dân tộc Mông.