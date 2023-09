Mạo danh trưởng khoa Bệnh viện Bạch Mai kêu gọi từ thiện vụ cháy chung cư mini

(Baonghean.vn) - Nghệ An có số lượng hồ, đập lớn nhỏ lên đến 1.061 cái, nằm rải rác ở nhiều địa phương và do nhiều cấp quản lý. Đặc biệt, các hồ, đập chứa nước đều đã được xây dựng từ lâu, dung tích hồ chứa đã bị thu hẹp do sau một thời gian dài sử dụng đã bị bồi lắng.