Thời sự Mặt trận Tổ quốc và vai trò “nòng cốt” trong xây dựng khối đại đoàn kết Suốt chiều dài lịch sử dân tộc, đại đoàn kết luôn là “chìa khóa vàng” giúp đất nước vượt qua mọi thử thách để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng. Ở Nghệ An, truyền thống ấy được MTTQ các cấp bồi đắp, biến thành hành động cụ thể, sáng tạo, khơi dậy “tình đồng chí, nghĩa đồng bào” trong những thời điểm khó khăn nhất, góp phần đưa quê hương phát triển hòa nhịp cùng cả nước.

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh tham gia gian hàng các sản phẩm đặc trưng các địa phương trong tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Sáng tạo trong hoạt động

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. Trên quê hương Người, tinh thần ấy đã trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng để Nghệ An vượt qua khó khăn, từ truyền thống “đồng cam cộng khổ”, “chia ngọt sẻ bùi” trong chống giặc, đến thời kỳ đổi mới, đưa quê hương ngày càng phát triển.

Với vai trò “nòng cốt” trong xây dựng khối đại đoàn kết, MTTQ các cấp của Nghệ An luôn chủ động, sáng tạo để tạo sự đồng thuận xã hội, giải quyết vấn đề từ thực tiễn; linh hoạt ứng dụng mạng xã hội qua Fanpage, Facebook cá nhân cán bộ, Zalo OA…, lan tỏa tinh thần đoàn kết, huy động sức mạnh cộng đồng.

Cán bộ Mặt trận xã Tri Lễ hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng điện thoại thông minh. Ảnh: Mai Hoa



Khi dịch Covid-19 bùng phát, MTTQ tỉnh kêu gọi được hơn 308 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và người dân. Trong các đợt thiên tai, bão lũ, nhất là khi bão số 3 (Wipha) gây thiệt hại nặng ở miền Tây Nghệ An, chỉ trong hơn 20 ngày kêu gọi (từ ngày 23/7 đến ngày 14/8/2025), MTTQ tỉnh đã tiếp nhận hơn 152 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt và chuyển khoản vào Quỹ cứu trợ tỉnh hơn 120 tỷ đồng và đã kịp thời hỗ trợ cho 34 xã với tổng số tiền 112 tỷ đồng.

Các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao hỗ trợ người dân xã Tương Dương bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Đình Tuân





Đặc biệt, Chương trình vận động, hỗ trợ làm nhà ở cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, gắn trách nhiệm người đứng đầu, cơ quan, doanh nghiệp và mỗi người dân.

Nhiều câu chuyện “đoàn kết” trong làm nhà cho người dân được lan tỏa. Bên cạnh bớt một phần thu nhập của mình để đóng góp làm nhà, nhiều cán bộ, công chức và người dân đã tự tay “vẽ” thiết kế nhà ở, trực tiếp mua và chở vật liệu, dỡ nhà cũ, đào móng, san nền làm nhà mới, bỏ công xây và dựng nhà theo “chìa khóa trao tay” cho nhiều hộ đặc biệt khó khăn.

Bằng tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp đó, sau gần 2,5 năm, Nghệ An đã xóa xong 20.802 nhà tạm, nhà dột nát - một con số minh chứng cho sức mạnh của lòng dân khi được khơi dậy đúng cách.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm hỏi, động viên người dân xã Tương Dương bị ảnh hưởng mưa lũ. Ảnh: Đình Tuân

MTTQ các cấp còn là “cầu nối” để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Từ hỗ trợ tiền mặt, hàng hóa, vật dụng sinh hoạt gia đình trong dịp lễ, Tết; đến hỗ trợ phương tiện sản xuất, mô hình sinh kế bằng vật nuôi, hỗ trợ ngày công làm và thu hoạch mùa vụ, hỗ trợ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh… Các hoạt động này góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh giảm còn 3,12%.

Không chỉ “cầu nối” hỗ trợ vật chất, Mặt trận Tổ quốc ở Nghệ An còn làm tốt vai trò “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, củng cố niềm tin giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhấn mạnh: Mặt trận chủ động nắm bắt tình hình nhân dân và kiến nghị, phản ánh của người dân để kiến nghị các cấp, ngành giải quyết kịp thời; đồng thời tuyên truyền đa dạng, tận dụng lợi thế mạng xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các chủ trương, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

Một trong những kết quả nổi bật là MTTQ các cấp đã tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện ở từng địa phương, khu dân cư.

Trước thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính 2 cấp, toàn tỉnh có 279/362 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 77,07%; trong đó 135 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 11 huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kịp thời thăm hỏi, động viên các lực lượng và hỗ trợ đồng bào miền Tây, tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua. Ảnh: CSCC

“ Những con số về công tác an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh thời gian qua; đó không chỉ là kết quả của nỗ lực từ cấp ủy, chính quyền, mà còn là minh chứng rõ nét cho sức mạnh đại đoàn kết được Mặt trận phát huy, biến thành phong trào hành động cụ thể, tạo sự lan tỏa rộng khắp. Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An

Đặc biệt, thông qua các phong trào, hoạt động đổi mới của MTTQ các cấp ở Nghệ An đã tạo “sợi dây” gắn kết mọi thành phần xã hội, từ cán bộ, đảng viên, doanh nhân đến người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào các tôn giáo, dân tộc, con em xa quê và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước vì một mục tiêu: Xây dựng Nghệ An giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống quê hương Bác Hồ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát động, huy động các lực lượng và tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh tham gia thu gom rác thải trên bờ biển. Ảnh: Mai Hoa

Đòi hỏi mới của thực tiễn

Hiện nay, đất nước và quê hương Nghệ An đang bước vào kỷ nguyên mới với yêu cầu phát triển cao hơn, nhanh hơn, bền vững hơn; nhiệm vụ đặt ra cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, theo chia sẻ của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Đình Hùng: Đó là tiếp tục phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, khơi dậy khát vọng cống hiến, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh của mỗi người dân.

Mặt khác, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu mới cho Mặt trận trong vai trò “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Mặt trận là “điểm tựa” vững chắc để nhân dân gửi gắm ý kiến, nguyện vọng, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền. Mặt trận cũng tăng cường định hướng dư luận, phản bác thông tin sai trái, đối thoại để củng cố niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lòng nhân dân.

“ MTTQ các cấp ở Nghệ An lấy phương châm “Tận tụy để dân mến - Trách nhiệm để dân thương - Kỷ cương để dân trọng - Năng động để dân được nhờ” làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An

Lãnh đạo MTTQ tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại cơ sở. Ảnh: Mai Hoa

Để làm “tròn vai”, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An đang đặt ra quyết tâm tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, tận dụng công nghệ số; gắn với kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận gần dân, hiểu dân, giỏi công nghệ; lấy phương châm “Tận tụy để dân mến - Trách nhiệm để dân thương - Kỷ cương để dân trọng - Năng động để dân được nhờ” làm kim chỉ nam. Ứng dụng chuyển đổi số từ quản lý dữ liệu, giám sát kiến nghị cử tri đến truyền thông mạng xã hội giúp hoạt động minh bạch, kịp thời.

Bên cạnh nỗ lực của MTTQ, cần sự hỗ trợ từ thể chế, cơ chế tổ chức và sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền. Xây dựng chính quyền “vì dân, do dân, phục vụ dân” sẽ không thể thiếu tiếng nói và sự tham gia chủ động, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc./.