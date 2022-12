Máy bay, tàu, xe Tết Quý Mão 2023: Nhiều chuyến kín chỗ, giá vé tăng mạnh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Quang An

(Baonghean.vn) - Hiện vé máy bay, tàu, xe trong các ngày cao điểm dịp Tết về Nghệ An cơ bản đã được bán với số lượng lớn. Dự kiến nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết năm nay sẽ tăng mạnh.

Vé dịp Tết khó mua, giá tăng cao

Cả tuần nay, chị Đàm Thị Liên ở xã Diễn Nguyên (Diễn Châu), công tác tại TP.Hồ Chí Minh đều tranh thủ tìm kiếm vé máy bay Tết về Nghệ An trên các trang bán vé máy bay trực tuyến. Dù gần 2 tháng nữa mới đến Tết, tuy nhiên, việc tìm được vé máy bay phù hợp với thời gian, thu nhập của mình không phải là điều dễ dàng.

Chị Liên chia sẻ: “Tôi dự kiến trở về Nghệ An vào ngày 27 Tết, tuy nhiên, hầu hết các chuyến bay đều đã kín vé, đặc biệt là hạng vé phổ thông. Đối với hạng thương gia mặc dù còn vé, tuy nhiên, giá quá cao, đối với lao động phổ thông như tôi không thể chi trả được, do đó, khả năng cao tôi sẽ phải di chuyển về quê bằng phương tiện khác”.

Theo khảo sát của P.V trên các trang bán vé máy bay trực tuyến, chuyến TP.Hồ Chí Minh - Nghệ An luôn là chặng cao điểm, lượng người đặt vé rất lớn trong dịp Tết Nguyên đán. Hiện nay, số lượng vé máy bay chiều từ TP.Hồ Chí Minh về Nghệ An trong khoảng thời gian từ 25 tháng Chạp đã cơ bản hết vé hạng phổ thông, chỉ còn ít vé hạng cao hơn. Các chặng khác như Vinh - Đà Nẵng, Vinh - Hà Nội... cũng trong tình trạng sốt vé.

Hiện giá vé máy bay dịp Tết cũng đã tăng chóng mặt. Đơn cử như chặng TP.Hồ Chí Minh - Nghệ An, hạng vé phổ thông ngày thường dao động từ 900.000 - 1,4 triệu đồng thì từ ngày 20 - 25 tháng Chạp, giá vé dao động từ 3 - 3,5 triệu đồng, những ngày cao điểm từ 26 - 29 tháng Chạp, giá vé xấp xỉ 4 triệu đồng. Đối với hạng thương gia đã trên 6 triệu đồng/vé. Giá vé tại các chặng bay khác cũng tăng khoảng 3 lần so với ngày thường.

Ông Đào Văn Khánh - Phó trưởng Chi nhánh Vietnam Airlines tại Nghệ An cho biết: “Hiện nay, vé máy bay dịp Tết của hãng cơ bản đã kín tại các chuyến bay cố định do số lượng người đặt vé rất đông từ thời điểm mở bán. Hiện nay, hành khách muốn có vé về Nghệ An trong dịp Tết thì phải chờ đợi thêm các chuyến bay tăng cường trong thời gian tới, và chúng tôi sẽ thông báo cho hành khách biết trong thời gian sớm nhất”.

Không chỉ vé máy bay, các phương tiện khác như tàu hỏa, ô tô cũng đã được hành khách tập trung tìm mua vé trong thời điểm này, một số chuyến trong các ngày cao điểm cũng đã cháy vé. Đơn cử như chuyến TP. Hồ Chí Minh - Vinh ngày 19/1 (ngày 28 tháng Chạp) có 12 chuyến tàu hỏa, tuy nhiên, hiện nay, theo thông tin từ trang bán vé trực tuyến của Đường sắt Việt Nam thì toàn bộ các tàu đều đã kín vé. Riêng tàu SE14 còn khoảng 30 chỗ trống tại các toa, tuy nhiên, dự kiến cũng sẽ được đặt hết trong những ngày tới. Giá vé tuyến này dao động từ 2 - 2,5 triệu đồng, tùy vào ghế, tăng gấp đôi so với ngày thường.

Đối với các hành khách di chuyển bằng ô tô, xe khách liên tỉnh, hiện nay, các nhà xe cũng đã bắt đầu công bố giá vé dịp Tết để hành khách tham khảo. Nhiều nhà xe cũng đã có các chương trình khuyến mại giá vé nếu như khách đặt sớm trong thời điểm đầu mở bán. Ông Nguyễn Đức Tú - Trưởng Bến xe Bắc Vinh cho biết: “Toàn bến hiện có gần 200 xe khách các loại và sẵn sàng hoạt động 100% để phục vụ hành khách trong dịp Tết sắp tới. Hiện nay, mặc dù đa số hành khách đều đã đặt vé online hoặc gọi điện cho nhà xe, tuy nhiên, vẫn có nhiều hành khách đến các gian hàng bán vé tại bến xe để mua vé Tết trực tiếp, số lượng người mua vé đang dần tăng lên”.

Tăng cường chuyến phục vụ hành khách

Theo dự báo, Tết Quý Mão 2023, vận tải hành khách sẽ sôi động trở lại sau 2 năm trầm lắng bởi đại dịch Covid-19. Ông Cao Ngọc Tuấn - Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Vinh cho biết: Nếu như Tết năm 2021 và 2022, Ga Vinh buộc phải trả lại hơn 1.000 vé tàu dịp Tết do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thì đến nay, hầu hết các vé tàu đến Ga Vinh trong dịp cao điểm Tết hiện đã bán hết. Không còn xuất hiện tình trạng đổi trả vé tàu như các năm trước.

Năm nay dịch bệnh được kiểm soát, cộng với việc được nghỉ Tết 7 ngày, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, do đó, việc khan hiếm vé tàu là điều khó tránh khỏi. Do vậy, việc tăng cường các chuyến tàu phục vụ người dân trong dịp Tết là phương án khả thi nhất.

Ông Cao Ngọc Tuấn cho biết thêm: Nếu như ngày thường chỉ có 4 đôi tàu Bắc - Nam chạy mỗi ngày dừng đỗ tại Ga Vinh thì trong dịp Tết sẽ tăng cường thêm 9 đôi tàu để đáp ứng nhu cầu của hành khách. Ngoài ra, các tuyến tàu tăng cường khác như SE13 - SE14, SE15 - SE16 chạy tuyến Vinh - Sài Gòn và tuyến tàu NA chạy tuyến Vinh - Hà Nội cũng sẽ hoạt động hết công suất. Dự kiến trong đợt cao điểm Tết sắp tới, Ga Vinh sẽ đón trên 3.000 lượt khách mỗi ngày.

Do số lượng khách tăng cao trong dịp Tết nên các hãng hàng không cũng đã có kế hoạch tăng cường bay để đáp ứng nhu cầu của người dân. Ông Đào Văn Khánh - Phó trưởng Chi nhánh Vietnam Airlines tại Nghệ An cho biết: Trung bình mỗi ngày, hãng có 9 chuyến bay tại Sân bay Vinh, thì trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới sẽ tăng cường thêm 6 chuyến để phục vụ hành khách, trong đó, tập trung tại đường bay Vinh - TP.HCM. Số lượng khách dịp Tết ước đạt trên 4.000 khách mỗi ngày.

Ông Hoàng Văn Thư - Giám đốc Cảng hàng không Vinh cho biết: Hiện nay các hãng hàng không có lịch trình bay tại Sân bay Vinh đều có chương trình tăng cường chuyến bay để phục vụ người dân về quê ăn Tết trong thời gian tới. Nếu như ngày thường, Sân bay Vinh có khoảng 50 chuyến bay cất, hạ cánh thì trong dịp Tết sẽ tăng lên khoảng 100 chuyến bay cất, hạ cánh. Phục vụ trên 10.000 lượt khách mỗi ngày. Dù lượng khách tăng gấp nhiều lần so với ngày thường, tuy nhiên, đơn vị cũng đã có kế hoạch đảm bảo an toàn bay, an ninh, trật tự cho người dân về quê ăn Tết.