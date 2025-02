Pháp luật

Nghệ An: Trên 200 trường hợp bị trừ điểm GPLX trong 9 ngày nghỉ Tết

Theo số liệu từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An), trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ (từ ngày 25/1 đến 2/2, tức từ ngày 26 Tết đến Mồng 5 Tết), tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Không có tình trạng ùn tắc giao thông hay các sự cố bất thường.