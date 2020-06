Mẹ cháu bé 6 tuổi một mình bắt xe buýt từ Tân Kỳ xuống TP. Vinh gửi thư cảm ơn CSGT

Trước đó, vào chiều 8/6, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực Bến xe Vinh, tổ công tác thuộc Đội CSGT-TT (Công an TP Vinh) tiếp nhận một cháu bé 6 tuổi từ tài xế hãng xe buýt Thạch Thành chạy tuyến Tân Kỳ - TP Vinh.

Tổ công tác bàn giao cháu bé cho gia đình. Ảnh tư liệu CA TP Vinh Qua tìm hiểu được biết, cháu tên Cao Kỳ Duyên học sinh lớp 1B, Trường Tiểu học thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, do nhớ chị gái hiện đang học ở Trường THPT chuyên Phan Bội Châu nên tự bắt xe buýt xuống TP Vinh.



Sau khi tiếp nhận, tổ công tác tiến hành cho cháu bé uống nước và đồ ăn nhẹ, đồng thời tiến hành xác minh liên lạc với gia đình. Cuối giờ chiều cùng ngày, người thân của cháu bé đã có mặt tại thành phố Vinh để đưa cháu bé về nhà.

Bức thư do mẹ cháu Cao Kỳ Duyên viết. Ảnh: PV Trong bức thư gửi Công an TP Vinh, mẹ cháu Cao Kỳ Duyên viết: “Vào hồi 16h30 ngày 8/6/2020, tôi có nhận được điện thoại của tổ công an bến xe thuộc Đội CSGT-TT thành phố Vinh đã gọi điện báo cho tôi có con bị thất lạc. Trong quá trình các đồng chí công an giữ con tôi lại đã tận tình chăm sóc, động viên tinh thần và hỏi thăm cháu rất chu đáo...



Do sơ suất của gia đình nên đã xảy ra sự việc không mong muốn này. Rất may phúc cho đại gia đình chúng tôi, các đồng chí công an đã giúp đỡ để tôi và gia đình gặp và nhận lại cháu”./.