(Baonghean.vn) - Tối 13/7, Tỉnh đoàn Nghệ An, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Hội Sinh viên tỉnh tổ chức chương trình truyền thông phòng, chống ma túy và mua bán người với sự tham gia của hàng trăm người dân đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Tam Hợp (Tương Dương).

(Baonghean.vn) - HLV Đinh Thế Nam chỉ ra lý do bất ngờ khiến U19 Việt Nam thua sốc; MU đạt thỏa thuận chiêu mộ ngôi sao giá 50 triệu euro; Tuyển nữ Việt Nam vào bán kết Đông Nam Á 2022 với kỷ lục hoàn hảo... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bước sang ngày làm việc cuối cùng với việc xem xét biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết rất quan trọng.

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 13/7, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị rà soát công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022.

(Baonghean.vn) - Thông qua các phiên làm việc tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2022 và thảo luận bên lề kỳ họp, nhiều vấn đề được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm đặt ra, thể hiện sự trăn trở, trách nhiệm trước những bức xúc, khó khăn từ thực tiễn cuộc sống, những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm cũng như đối với sự phát triển chung của tỉnh. Báo Nghệ An đã ghi một số ý kiến của các đại biểu.

(Baonghean.vn) - Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An Nguyễn Trường Giang về công tác quản lý nhà nước lập, quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng. Đây là vấn đề nóng, có tính thời sự, được đông đảo cử tri, nhân dân rất quan tâm.

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII thảo luận tại hội trường và tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất vấn; Xác định một số tồn tại ở Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Vinh; Đã đóng tuyến đường mòn cắt ngang qua Khu Công nghiệp WHA Industrial Zone 1 ở Nghi Lộc… là những thông tin nổi bật ngày 13/7.

(Baonghean.vn) - Chiều 13/7, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

(Baonghean.vn) - Trong ngày cao điểm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cùng các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại Làng Thanh niên lập nghiệp xã biên giới Tam Hợp, Nghệ An (Tổng đội Thanh niên xung phong 9).

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1/1/2022 đến nay, hơn 1.700 giáo viên mầm non ở Nghệ An thuộc diện giáo viên hợp đồng 06 và 09 đã không còn được nhận lương từ nguồn ngân sách. Điều này, khiến nhiều giáo viên lo lắng, bất an.