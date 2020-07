Mẹ già 92 tuổi từ Thái Nguyên vào Nghệ An dự phiên tòa xét xử đứa con lầm lỡ

Hai lần TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử Vũ Văn Tuấn (46 tuổi), trú xã Sơn Cẩm, TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" đều có mặt cụ bà Lê Thị Kh. Dù đã 92 tuổi nhưng người mẹ ấy vẫn cố gắng vượt chặng đường xa từ Thái Nguyên vào Nghệ An để gặp con trai.

Bà kể, mới đầu con cháu không cho đi, sợ già cả đi đường xa lỡ may gặp chuyện gì. Nhưng bà quyết tâm vào Nghệ An vì biết tuổi mình đã cao, cơ hội gặp con không nhiều. Do đó, bà cùng mấy người con quyết định thuê 1 chiếc xe ô tô riêng để thuận tiện cho việc di chuyển.

Cụ bà Nguyễn Thị Kh. dự phiên tòa xét xử con trai. Ảnh:Trần Vũ Khi được hỏi về đứa con đang hầu tòa, bà Kh. cho biết, Tuấn là con thứ 9 trong số 10 người con của bà. Sau khi người vợ đầu qua đời, Tuấn nên duyên vợ chồng với người đàn bà nhiều hơn mình gần một giáp. Tại tỉnh Thái Nguyên, hai vợ chồng kinh doanh nhà nghỉ và dịch vụ mát xa nên cuộc sống tương đối khấm khá. Cách đây hơn 1 năm, cơ sở mát xa của Tuấn có thêm nhân viên nữ là Lương Thị Hà (29 tuổi), trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An). Sau này, Hà chính là đồng phạm với Tuấn trong vụ án liên quan đến ma túy.



Được biết, quá trình làm nhân viên cho cơ sở kinh doanh dịch vụ mát xa giữa Tuấn và Hà phát sinh tình cảm ngoài luồng. Bà Kh. biết điều đó nhưng sau vài lần khuyên nhủ con trai không thành đành im lặng. Đó cũng là nguyên nhân khiến cuộc sống gia đình của Tuấn và vợ lục đục. Sau đó không lâu, bà nhận được hung tin con trai mình cùng người phụ nữ tên Hà bị bắt tại Nghệ An khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị cáo Vũ Văn Tuấn và Lương Thị Hà hầu tòa.Ảnh: Trần Vũ Theo đó, ngày 14/12/2019, Tuấn được Cương (khách quen của quán mát xa) gọi điện đặt vấn đề thuê vào Nghệ An lấy ma túy, sẽ được nhận 60 triệu đồng tiền công. Vì bạn gái quê ở Nghệ An nên Tuấn rủ Hà đi cùng. Tối cùng ngày, cả hai thuê xe taxi đi vào khu vực bản Vẽ, huyện Tương Dương để lấy ma túy rồi cầm ra Thái Nguyên. Đến khoảng 3h ngày 15/12/2019, khi đi đến khu vực bản Vẽ, Tuấn và Hà thấy một người đàn ông ngồi trên xe máy vẫy tay ra hiệu dẫn đường. Cả hai xuống xe ô tô rồi ngồi lên xe máy của người đàn ông này thì được chở lên đồi.



Sau đó, Tuấn đi bộ một mình lên đồi còn Hà đứng lại chờ. Đi một đoạn thì Tuấn gặp một người đàn ông nhận 1 túi ni lông màu đen có 5 bánh heroin và 30 triệu đồng. Tuấn hiểu đó là một nửa tiền công mà mình được nhận trước. Sau khi xuống đồi, Tuấn đưa cho bạn gái 2 bánh heroin, còn mình cầm 3 bánh heroin rồi bỏ vào trong người để ngược ra Bắc. Khi chiếc xe taxi đi đến bản Xiềng Líp, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương thì bị công an bắt giữ người cùng tang vật. Tuấn và Hà bị truy tố về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Phiên tòa xét xử 2 bị cáo diễn ra trong 2 ngày. Cả 2 lần cách nhau 4 ngày nhưng bà Kh. đều có mặt. Bà chia sẻ: Dù con cháu lo sợ cho sức khỏe không cho đi nhưng tôi vẫn cương quyết đi bằng được. Bởi nếu ở nhà tôi cũng không yên lòng. Hai lần ngồi trên xe vượt quãng đường dài vào Nghệ An, lần nào tôi cũng bồn chồn, lo lắng. Với số lượng ma túy nhiều như vậy, tôi nghe người ta nói ít ra cũng án chung thân. Nghĩ đến đó là chân tay tôi lại rụng rời. Không hiểu sao thằng Tuấn lại đi vào con đường sai lầm đó khi tuổi đời không còn trẻ. Nói đoạn bà lấy chiếc khăn trên tay lau vội nước mắt.

Tuổi cao, sức yếu nhưng bà Kh. vẫn cố vượt chặng đường dài đến tòa để động viên đứa con lầm lỡ. Ảnh: Trần Vũ Trên bục khai báo, Tuấn khai nghiện ma túy đã chục năm nay. Do đó, khi được Cương thuê vào Nghệ An lấy ma túy đã đồng ý. Vì bạn gái là người Nghệ An nên Tuấn rủ đi cùng và bị bắt. “Bị cáo biết mình sai rồi, xin cho bị cáo có cơ hội để được trở về phụng dưỡng mẹ già”, Tuấn nói đoạn rồi cố ngoái xuống tìm kiếm mẹ mình. Nhìn đứa con đã gần 50 tuổi đứng cúm rúm trước bục khai báo, bà Kh. xót xa vô cùng nhưng đành bất lực. Bởi bà biết pháp luật nghiêm minh, nhất là với những ai có hành vi liên quan đến ma túy.



Xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Vũ Văn Tuấn tù chung thân, tuyên phạt Lương Thị Hà 20 năm tù về tội 'Vận chuyển trái phép chất ma túy". Thấy con trai được dẫn đi, bà Kh. liền chạy theo đoàn người đi cùng xuống cầu thang để được gần con thêm ít phút. Tuổi cao, sức yếu cộng theo túi xách trên vai khiến những bước đi của bà thêm khó nhọc. Chỉ đến khi chiếc xe rời tòa, người mẹ ấy mới thất thểu ra về.

Trưa muộn, trời nắng nóng khiến hành trình trở về Thái Nguyên của cụ Kh càng vất vả hơn.