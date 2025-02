Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2025 ở Nghệ An tăng 0,35%

Kinh tế Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2025 ở Nghệ An tăng 0,35% Tết Nguyên đán Ất Tỵ rơi vào tháng 1 năm 2025 nên nhu cầu mua sắm, đi lại của người dân tăng cao, giá lương thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình, dịch vụ giao thông công cộng tăng...

Đây là nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 năm 2025 tăng 0,35% so với tháng trước.

Trong số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 7/11 nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng so với tháng trước đó gồm: Giao thông tăng 0,79%; Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,67%; May mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,46%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,13%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,09%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,07% và Bưu chính viễn thông tăng 0,03%.

Biểu đồ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2025. Đồ họa: Hữu Quân

Có 2 nhóm hàng giảm so với tháng trước đó là: Nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng giảm 0,14% và hàng hoá và dịch vụ khác giảm 0,01%.

Có 2 nhóm hàng không tăng, không giảm so với tháng trước gồm: Giáo dục, thuốc và dịch vụ y tế.

Bình quân 1 tháng năm 2024, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,23% so với cùng kỳ năm trước. Có 9 nhóm hàng tăng gồm: Thuốc và dịch vụ y tế tăng 13,39%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 7,06%; Nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 4,3%; Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,43%; Đồ uống và thuốc lá tăng 1,68%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,66%; May mặc, mũ nón và giày dép tăng 1,42%; Giao thông giảm 1,41%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,13%. Có 2 nhóm hàng giảm so với cùng kỳ gồm: Giáo dục giảm 0,85% và Bưu chính viễn thông giảm 0,52%.

Tết Nguyên đán nhu cầu mua sắm tăng cao, đẩy chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 tăng. Ảnh: Thu Huyền