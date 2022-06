MEDLATEC tài trợ xét nghiệm kiểm tra sức khỏe cho hơn 300 người dân tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã nhấn mạnh, tuổi trẻ Nghệ An cần quan tâm, tổ chức các hoạt động hiệu quả nhằm khơi dậy nhiệt huyết, khát vọng cống hiến, đổi mới sáng tạo, phát huy truyền thống của quê hương Xô viết Anh hùng nhằm góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An phát triển nhanh và bền vững.

(Baonghean.vn) - Với phương châm hành động “Rộng khắp - An toàn - Hiệu quả - Bền vững ”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 của tuổi trẻ Nghệ An hứa hẹn là môi trường để đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh rèn luyện, cống hiến và trưởng thành trên tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

(Baonghean.vn) - Giải quy tụ 112 vận động viên đến từ nhiều địa phương, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Đến nay, Nghệ An đã thu hoạch hơn 90% diện tích lúa vụ xuân. Theo đánh giá, mặc dù năng suất giảm nhẹ so với vụ xuân 2021, nhưng năng suất lúa cao hơn mức bình quân chung trong nhiều năm trở lại nay.

(Baonghean.vn) - Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (từ ngày 4 đến 10/5/2022) đã tập trung nghiên cứu, đánh giá, thảo luận và quyết nghị các vấn đề quan trọng. Trong 6 nội dung kết luận hội nghị, công tác xây dựng Đảng là được xem là then chốt.

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Ngọc Quy - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An về tình trạng quảng cáo sai sự thật, “thần thánh hóa” các thực phẩm chức năng nhức nhối dư luận trong thời gian qua.