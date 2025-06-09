Khỏe & Đẹp Mẹo đi chợ: Chọn 3 loại cá bổ dưỡng sau cho người cao tuổi, vừa dễ chế biến lại ngon miệng Mẹo đi chợ: Chọn 3 loại cá tốt cho người cao tuổi giàu DHA, dễ tiêu hóa, ăn 2 lần/tuần giúp bảo vệ tế bào não và tăng cường trí nhớ.

Chế độ ăn khoa học cho tuổi già



Để cha mẹ, ông bà sống khỏe và minh mẫn, chế độ ăn uống là yếu tố quan trọng hàng đầu. Thay vì chỉ chú trọng thịt nạc hay gà ít béo, người cao tuổi nên bổ sung vào thực đơn 3 loại cá quen thuộc nhưng giàu dinh dưỡng: cá chạch, cá trắm cỏ và cá mú/cá vược.



Không chỉ dễ mua ngoài chợ với giá phải chăng, 3 loại cá này chứa nhiều DHA và protein chất lượng cao, giúp bảo vệ tế bào não, tăng cường trí nhớ, đồng thời dễ nhai nuốt và tiêu hóa, phù hợp với người cao tuổi răng yếu hoặc hệ tiêu hóa kém.



Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị: Ăn xen kẽ 2 lần/tuần sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe não bộ và cải thiện khẩu vị cho người già.

Vì sao 3 loại cá này được gọi là “thịt vàng”?

Cá chạch: chứa tới 1,9g DHA trong 100g thịt, cao hơn nhiều loại cá thường. Xương mềm như sụn, dễ nhai nuốt, hỗ trợ cải thiện trí nhớ và phản xạ.

Cá trắm cỏ: giàu protein, ít béo hơn cả trứng, giúp duy trì năng lượng và chống mệt mỏi, giá rẻ và dễ chế biến

Cá mú/cá vược: thịt mềm, ít xương, dễ tiêu hóa, giàu kẽm giúp người cao tuổi duy trì cảm giác ngon miệng, nhất là vào những ngày thời tiết thay đổi.

Bí quyết chọn cá tươi

Cá chạch : chọn cá sống, bơi khỏe, da trơn bóng.

: chọn cá sống, bơi khỏe, da trơn bóng. Cá trắm cỏ : mắt trong sáng, mang đỏ tươi.

: mắt trong sáng, mang đỏ tươi. Cá mú: vảy sáng bóng, thân đàn hồi, không dính nhớt.

Gợi ý món ngon cho người cao tuổi

Cá chạch xào : xát muối để khử nhớt, chiên vàng giòn rồi xào với gừng, tỏi. Thịt cá thơm ngọt, xương mềm dễ nhai.

: xát muối để khử nhớt, chiên vàng giòn rồi xào với gừng, tỏi. Thịt cá thơm ngọt, xương mềm dễ nhai. Cá trắm cỏ kho : chiên sơ với lát gừng chống dính, sau đó kho với xì dầu, rượu nấu ăn cho mềm, ít xương dăm, ăn cơm rất bắt vị.

: chiên sơ với lát gừng chống dính, sau đó kho với xì dầu, rượu nấu ăn cho mềm, ít xương dăm, ăn cơm rất bắt vị. Cá mú áp chảo: ướp với nước cốt chanh và gừng để khử mùi tanh, áp chảo chín vàng đều, thịt mềm, ngọt, dễ tiêu hóa.

Kết luận



Chỉ với 3 loại “thịt vàng” và cách chế biến đơn giản, bạn đã có thể mang đến những bữa ăn ngon miệng, bổ dưỡng và an toàn cho cha mẹ, ông bà. Một thực đơn nhỏ nhưng mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe và tuổi thọ.