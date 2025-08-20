Thứ Tư, 20/8/2025
Mẹo đi chợ: 5 bí quyết chọn táo đỏ ngọt lịm, dày thịt, không lo mua nhầm

Quốc Duẩn 20/08/2025 09:47

Mẹo đi chợ: Chọn táo đỏ càng to chưa chắc đã ngon. Muốn chọn được quả ngọt, dày thịt, bổ dưỡng, hãy bỏ túi ngay bí quyết dưới đây.

Nhiều người thường nghĩ táo đỏ càng to thì càng ngon, càng bổ. Thế nhưng, sự thật không hẳn vậy. Không ít trường hợp, táo đỏ to lại có thịt xốp, vị chát đắng, vừa tốn kém vừa gây thất vọng. Để mua được táo đỏ ngon, bạn cần tinh ý quan sát và kiểm tra kỹ, thay vì chỉ dựa vào kích thước.

5 bí quyết chọn táo đỏ ngọt lịm, dày thịt, không lo mua nhầm

1. Dựa vào màu sắc

Táo đỏ càng sẫm màu thì càng ngọt. Sau khi hái, vỏ táo hầu như không đổi màu, do đó những quả có màu đỏ sẫm thường chín lâu hơn, mang vị ngọt đậm tự nhiên. Đừng vội loại bỏ táo sẫm màu, bởi chính chúng mới là lựa chọn ngon.

2. Quan sát lớp vỏ

Hãy chọn những quả căng mọng, vỏ đầy đặn. Đây là dấu hiệu cho thấy phần thịt bên trong nhiều và chắc. Ngược lại, quả chỉ to mà vỏ nhăn, thịt ít thì không nên mua.

5 bí quyết chọn táo đỏ ngọt lịm, dày thịt, không lo mua nhầm

3. Kiểm tra bằng tay

Khi cầm và bóp nhẹ, táo ngon sẽ có độ đàn hồi tốt, không bị lõm sâu và nhanh chóng phục hồi. Nếu bóp vào cảm giác chạm đến hạt, thịt mỏng, teo tóp thì chứng tỏ chất lượng kém.

4. Nhìn kỹ phần cuống

Táo đỏ chứa nhiều đường nên dễ bị sâu. Bạn cần quan sát cuống táo, nếu thấy lỗ nhỏ tức là có sâu. Tránh mua những quả mềm, rỗng vì chúng thường đã bị hư hại.

5 bí quyết chọn táo đỏ ngọt lịm, dày thịt, không lo mua nhầm

5. Quan sát thịt táo

Khi bẻ đôi, thịt táo đỏ ngon sẽ đều màu và chắc. Ngược lại, thịt táo bị chuyển nâu hoặc rỗng bên trong là táo kém chất lượng.

Lợi ích của táo đỏ

Táo đỏ có vị ngọt, tính ấm, giúp bổ khí huyết, tốt cho tỳ vị, hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu máu, mệt mỏi, cao huyết áp và cả chức năng gan. Flavonoid trong táo còn có tác dụng an thần, giúp giảm căng thẳng.

5 bí quyết chọn táo đỏ ngọt lịm, dày thịt, không lo mua nhầm

Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn táo đỏ. Người bị nóng trong, tiểu đường hoặc đang cảm cúm cần hạn chế và nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

