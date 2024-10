Chuyển đổi số Meta phải đối mặt với các vụ kiện của tiểu bang Mỹ về tình trạng nghiện mạng xã hội ở tuổi vị thành niên Một thẩm phán liên bang tại California đã ra phán quyết vào ngày 15/10 vừa qua rằng, công ty mẹ của Facebook là Meta phải đối mặt với các vụ kiện của các tiểu bang Mỹ với cáo buộc công ty này gây ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần ở tuổi vị thành niên.

Thẩm phán liên bang tại tiểu bang Oakland, Yvonne Gonzalez Rogers đã từ chối yêu cầu của Meta nhằm bác bỏ các khiếu nại do các tiểu bang đưa ra trong hai vụ kiện riêng biệt được đệ trình vào năm ngoái, một vụ liên quan đến hơn 30 tiểu bang bao gồm California và New York và vụ còn lại do Florida đệ trình.

Thẩm phán Rogers đã đưa ra phán quyết khá cân bằng trong vụ kiện của các tiểu bang chống lại Meta. Bà đồng ý rằng, Mục 230 của Đạo luật về Chuẩn mực Truyền thông (Communications Decency Act), một lá chắn pháp lý quan trọng bảo vệ các nền tảng trực tuyến khỏi trách nhiệm pháp lý đối với nội dung do người dùng tạo ra, đã cung cấp một lớp bảo vệ nhất định cho Meta.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, Thẩm phán Rogers cũng nhận thấy rằng, các tiểu bang đã trình bày đủ bằng chứng để cho rằng, Meta có thể đã đưa ra những tuyên bố gây hiểu lầm về các rủi ro đối với sức khỏe tâm thần của người dùng, đặc biệt là thanh, thiếu niên. Bà kết luận rằng, mặc dù Mục 230 mang lại sự bảo vệ đáng kể, nhưng nó không hoàn toàn miễn trừ Meta khỏi trách nhiệm pháp lý trong trường hợp này. Do đó, phần lớn các cáo buộc của các tiểu bang sẽ được phép tiếp tục.

Thẩm phán cũng đã đưa ra phán quyết bác bỏ hoàn toàn các nỗ lực của các gã khổng lồ công nghệ như Meta, TikTok (thuộc sở hữu của ByteDance), YouTube (thuộc Alphabet) và Snapchat trong việc đề nghị hủy bỏ các vụ kiện liên quan đến tổn thương cá nhân mà từng nguyên đơn đã đệ đơn. Quyết định này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, cho thấy các công ty này sẽ phải đối mặt trực tiếp với các cáo buộc và không thể trốn tránh trách nhiệm pháp lý.

Phán quyết này đồng thời mở ra cánh cửa cho các tiểu bang và các nguyên đơn khác tiếp tục cuộc điều tra, thu thập thêm bằng chứng và tiến hành các thủ tục tố tụng tiếp theo. Quyết định của tòa án không phải là lời kết thúc mà là một chương mới, nơi các bên liên quan sẽ phải đối mặt với những tranh luận pháp lý phức tạp hơn.

Liên quan đến vấn đề này, Tổng chưởng lý tiểu bang California Rob Bonta cho biết trong một tuyên bố rằng: "Meta cần phải chịu trách nhiệm về tác hại thực sự mà họ đã gây ra cho trẻ em ở California và trên khắp cả nước".

Trong một tuyên bố chung, luật sư đại diện cho các nguyên đơn bị tổn thương đã ca ngợi phán quyết này là "một cột mốc quan trọng trong cuộc đấu tranh bảo vệ quyền lợi của giới trẻ". Các luật sư cho rằng, phán quyết này đã gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các công ty công nghệ, buộc họ phải chịu trách nhiệm về những tác động tiêu cực mà các nền tảng của họ gây ra đối với sức khỏe tâm thần của người dùng, đặc biệt là giới trẻ.

Người phát ngôn của Meta cho biết, công ty không đồng tình với phán quyết nói chung và rằng, họ đã "phát triển nhiều công cụ để hỗ trợ phụ huynh và thanh, thiếu niên", bao gồm cả "Tài khoản thanh, thiếu niên" mới trên Instagram với các biện pháp bảo vệ bổ sung.

Trong khi đó, người phát ngôn của Google gọi những cáo buộc này là "hoàn toàn không đúng sự thật" và cho biết, "việc mang đến cho những người trẻ tuổi trải nghiệm an toàn hơn, lành mạnh hơn luôn là trọng tâm trong công việc của chúng tôi".

Các tiểu bang đang tiến hành các thủ tục tố tụng pháp lý để buộc Meta phải chịu trách nhiệm về những hành vi kinh doanh bất hợp pháp mà họ cáo buộc công ty này đã thực hiện. Cụ thể, các tiểu bang đang yêu cầu tòa án ra phán quyết có lợi cho họ, đồng thời, yêu cầu Meta phải bồi thường một khoản tiền thiệt hại chưa xác định để khắc phục những hậu quả do các hành vi sai trái này gây ra.

Hàng trăm vụ kiện đã được đệ trình lên tòa án, trong đó, các nguyên đơn cáo buộc các gã khổng lồ công nghệ như Facebook, Instagram và TikTok đã cố tình thiết kế các thuật toán để gây nghiện, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần cho giới trẻ, bao gồm lo lắng, trầm cảm và rối loạn hình ảnh cơ thể. Thêm vào đó, các công ty này bị cáo buộc đã không cảnh báo người dùng, đặc biệt là thanh, thiếu niên, về những rủi ro tiềm ẩn khi sử dụng các nền tảng của họ.