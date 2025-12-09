Tin tức Mexico tăng thuế nhập khẩu ô tô Trung Quốc lên 50% Mexico quyết định tăng thuế nhập khẩu ô tô từ Trung Quốc lên 50%, gây chấn động thị trường và mở ra nhiều tranh luận về kinh tế - chính trị.

Quyết định tăng thuế lớn nhất trong nhiều năm

Chính phủ Mexico vừa công bố kế hoạch tăng thuế nhập khẩu đối với ô tô từ Trung Quốc và một số quốc gia châu Á lên mức tối đa 50%. Đây là bước đi nằm trong gói cải tổ toàn diện các mức thuế nhập khẩu, với mục tiêu bảo vệ việc làm trong nước và đồng thời đáp ứng áp lực chính trị từ Hoa Kỳ.

Trước đó, mức thuế đối với xe Trung Quốc chỉ là 20%. Bộ trưởng Kinh tế Marcelo Ebrard cho rằng không có một rào cản thuế nhất định, các nhà sản xuất trong nước sẽ rất khó cạnh tranh khi ô tô Trung Quốc vào thị trường với giá thấp hơn giá tham chiếu.

Ảnh hưởng đến hàng chục tỷ USD nhập khẩu

Theo ước tính, gói tăng thuế lần này sẽ ảnh hưởng đến hơn 52 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu, bao gồm nhiều lĩnh vực khác như thép, dệt may, xe máy và đồ chơi. Cụ thể, thép và xe máy sẽ chịu thuế 35%, còn dệt may bị áp mức từ 10% đến 50%.

Kế hoạch này nếu được Quốc hội thông qua sẽ tác động đến 8,6% tổng kim ngạch nhập khẩu của Mexico và bảo vệ khoảng 325.000 việc làm trong ngành công nghiệp và sản xuất.

Áp lực từ Mỹ và bối cảnh địa chính trị

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố phản đối việc bị hạn chế thương mại với những lý do khiên cưỡng. Người phát ngôn Lin Jian nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ bảo vệ lợi ích chính đáng của mình và hy vọng Mexico hợp tác hướng tới phục hồi kinh tế toàn cầu thay vì áp đặt rào cản.

Các chuyên gia cho rằng việc Mexico tăng thuế lần này gắn liền với áp lực từ Hoa Kỳ, quốc gia đang cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc tại khu vực Mỹ Latinh. Washington lo ngại Trung Quốc có thể tận dụng Mexico làm cửa sau để tiếp cận thị trường Mỹ.

Trong khi đó, Mexico cũng không muốn đánh mất chiến lược công nghiệp đã giúp nền kinh tế phát triển ổn định suốt 30 năm qua, đồng thời tìm cách duy trì mối quan hệ thương mại quan trọng với Mỹ.

Dự báo tác động và những tranh cãi

Các nhà phân tích nhận định tăng thuế có thể khiến nhu cầu mua xe Trung Quốc tăng ngắn hạn trước khi quy định chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, về dài hạn, đây là biện pháp giúp Mexico tăng thu ngân sách và củng cố hình ảnh chính trị, nhất là khi nước này dự kiến thu thêm gần 3,8 tỷ USD tiền thuế trong năm tới.

Thỏa thuận thương mại tự do Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) sẽ được rà soát lại vào năm sau, và động thái mới của Mexico được xem như bước đi chiến lược để chuẩn bị cho những đàm phán khó khăn sắp tới.