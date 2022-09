Meyhomes Crystal City ra mắt quỹ căn Shophouse mặt tiền đường ven biển tạo ‘cơn sốt’ trong giới đầu tư

(Baonghean.vn) - Ngày 18/9/2022 tới, tại TP.Vinh, Công ty cổ phần Bất động sản Brown Group sẽ tổ chức Lễ ra mắt Shophouse đường ven biển - đặc quyền dành riêng cho khách hàng Nghệ An. Đây là sự kiện mở bán phân khu Crystal City, giai đoạn 2 Meyhomes Capital Phú Quốc.

Sự kiện mang giá trị độc bản

Tọa lạc tại một trong những vị trí đắc địa bậc nhất tại trung tâm thị trấn An Thới, Meyhomes Crystal City là giai đoạn 2 của Meyhomes Capital Phú Quốc - dự án đại đô thị đầu tiên và duy nhất được quy hoạch bởi chủ đầu tư Tân Á Đại Thành tại Phú Quốc tính đến thời điểm hiện tại. Dự án nổi lên như một hiện tượng BĐS ở Phú Quốc, chính thức tung ra rổ hàng mặt tiền đường ven biển, “gây sốc” toàn bộ giới đầu tư.

Nhận thấy sức hút đặc biệt của dự án Meyhomes Crystal City với các nhà đầu tư tại Vinh (Nghệ An), Brown Group hân hạnh giới thiệu sự kiện: “Lễ ra mắt SHOPHOUSE đường ven biển - đặc quyền dành riêng cho khách hàng Nghệ An". Sự kiện sẽ diễn ra tại hội trường tầng 2 - khách sạn 5 sao Mường Thanh Sông Lam TP.Vinh, ngày 18/9/2022 sắp tới.

Sự kiện sẽ giới thiệu đến quý khách hàng quỹ căn đặc quyền và cơ hội đầu tư chỉ từ 1,3 tỷ đồng cho khách hàng Nghệ An để sở hữu Shophouse ven biển tại Phú Quốc mang giá trị độc bản có 1 không 2. Đi kèm là những phân tích chuyên sâu về tiềm năng và giá trị của dự án “siêu phẩm” đắt giá này.

ĐĂNG KÝ THAM GIA SỰ KIỆN TẠI: https://tinyurl.com/DKTG-Event

Ngoài ra, đến với sự kiện, khách mời sẽ có cơ hội nhận được các quà tặng đầy giá trị bao gồm:

· Thẻ Vietnam Airlines Titanium.

· Bộ quà tặng trị giá 250 triệu đồng.

· Voucher trị giá 50 triệu đồng.

Chuyến du lịch Dubai 6 ngày 5 đêm dành cho 2 người.

Thời điểm “vàng” đầu tư vào Meyhomes

Sau đây là 5 lý do chứng minh rằng đây là thời điểm “vàng” mà các nhà đầu tư cả nước nói chung và tại Nghệ An nói riêng nên đầu tư vào Meyhomes Capital - Crystal City ngay bây giờ:

Sản phẩm quý hiếm sở hữu lâu dài: Dự án Meyhomes Capital tự hào nằm trong 8% quỹ đất hiếm hoi được cấp quyền sở hữu và có giá trị tăng giá lâu dài.

Toạ lạc tại “giao lộ vàng”: Meyhomes được liên kết chặt chẽ với hạ tầng Phú Quốc. Khu đô thị duy nhất để ở nằm tại giao điểm 3 đại lộ quan trọng: Đại lộ Trung tâm An Thới, Đại lộ DT975, đường ven biển Bãi Trường. Đây đều là những con đường được giới đầu tư ưu ái gọi bằng cái tên “Con đường tỷ đô”. Riêng phân khu Crystal City toạ lạc tại Đại lộ Hoàng Hôn là 1 trong 3 trục đường lớn nhất của dự án.

Lợi thế về giá cả: So với các Shophouse dọc đường DT 975 có giá 40 - 50 tỷ đồng, Shophouse dọc Đại lộ Trung tâm An Thới giá trên 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, Shophouse dọc Đại lộ Hoàng Hôn chỉ dưới 20 tỷ đồng. Hơn nữa, Shophouse mặt tiền Đại lộ Hoàng Hôn chỉ có 40 căn có mức giá và chính sách tốt, các căn còn lại được thiết kế theo dạng biệt thự song lập, boutique hotel nên giá cao hơn nhiều.

Chính sách bán hàng tối ưu: Các quý nhà đầu tư giãn tiến độ thanh toán, có thời gian chuẩn bị tài chính lên đến 30 tháng và số vốn bỏ ra ban đầu chỉ từ 1,3 tỷ đồng.

Đặc quyền dành cho khách hàng tại Nghệ An: Quỹ hàng trực tiếp do Brown đưa về riêng cho thị trường Nghệ An, với cơ hội đầu tư chỉ từ 1,3 tỷ đồng để sở hữu Shophouse mặt tiền đường ven biển vĩnh viễn tại Phú Quốc.

Ngoài ra, chủ đầu tư đã hợp tác với các đối tác hàng đầu trong nước và thế giới trong các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan, quản lý xây dựng, vận hành như Darkhorse, One Lanscape, Hòa Bình, Daewoo E&C, CBRE… để mang lại trải nghiệm sống tốt nhất cho cư dân và du khách trong tương lai.

Brown Group là ai?

Hiện nay, tại Nghệ An, Brown Group là đơn vị tiên phong tư vấn đầu tư và phân phối sản phẩm bất động sản cao cấp; chuyên cung cấp các thông tin, dịch vụ tư vấn chuẩn xác và cập nhật nhất về 2 thị trường bất động sản tiềm năng Đà Nẵng - Phú Quốc.

Đội ngũ chuyên viên tư vấn với góc nhìn đầu tư sắc bén và kinh nghiệm thực chiến nhiều năm trên thị trường bất động sản và hoạt động đầu tư luôn đồng hành cùng khách hàng trên chặng đường đầu tư bất động sản dài hạn.

Với mục tiêu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư dựa vào sự chuyên nghiệp và minh bạch của mình, Brown Group luôn cam kết chính sách bán hàng và ưu đãi tốt nhất cho nhà đầu tư với đa dạng danh mục sản phẩm tại nhiều thị trường, trong đó, chủ yếu tập trung ở Phú Quốc và Đà Nẵng, được cập nhật liên tục theo chính sách từng giai đoạn khác nhau. Các khách hàng của Brown Group có cơ hội tham quan các dự án bất động sản trong và nước ngoài, kết hợp hoạt động nghỉ dưỡng.

Đặc biệt, hệ thống văn phòng toàn quốc tọa lạc tại vị trí trung tâm của các thành phố lớn: Thành phố Hồ Chính Minh, Đà Nẵng, Vinh, đảm bảo thuận tiện tối đa cho khách hàng tiếp cận và thực hiện giao dịch đầu tư các dự án tiềm năng.

"Lễ ra mắt Shophouse đường ven biển Meyhomes Crystal City" là sự kiện không thể bỏ qua với những nhà đầu tư mong muốn sở hữu sản phẩm bất động sản vĩnh viễn ngay trên Đảo Ngọc Phú Quốc với tiềm năng sinh lời cao và mang giá trị truyền đời.