MGLAND chính thức phân phối dự án Vincom Shophouse trung tâm thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Công ty Cổ phần MGLAND Việt Nam là đơn vị phân phối chính thức dự án nhà phố thương mại Vincom Shophouse Diamond Legacy tại trung tâm thành phố Vinh, hứa hẹn trở thành tâm điểm của trái tim kinh tế - chính trị - xã hội xứ Nghệ.

Đẳng cấp khác biệt của Vincom Diamond Legacy

Thị trường bất động sản Nghệ An và thành phố Vinh là một thị trường tiềm năng ở khu vực Bắc Trung Bộ, nắm giữ vị trí thủ phủ của khu vực, đặc điểm dân số đông, tỷ lệ đô thị hóa top đầu cả nước (33%), quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, do đó nhu cầu sở hữu bất động sản và tích lũy tài sản của người dân ngày càng lớn. Tuy nhiên, thị trường vẫn còn thiếu vắng những dự án được đầu tư bài bản, đa phần là do chủ đầu tư địa phương xây dựng. Bất động sản thành phố Vinh chưa thực sự phát triển đúng tiềm năng, thiếu những công trình đẳng cấp, xứng tầm biểu tượng thành phố.

Vincom Shophouse Diamond Legacy tọa lạc tại điểm lõi thành phố Vinh, là tâm điểm kinh tế - chính trị - xã hội xứ Nghệ. Đặc biệt dự án được bao bọc bởi các trung tâm vệ tinh trọng yếu như Quảng trường Hồ Chí Minh, Đại học Vinh, Chợ Vinh, Ga tàu Vinh... Lựa chọn Thành Vinh là điểm đặt chân tiếp theo trên hành trình thịnh vượng của mình, tập đoàn Vingroup tiên phong kiến tạo một di sản, biểu tượng của thời đại mới, mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn bậc nhất khu vực Bắc Trung Bộ.

Với sứ mệnh trở thành trái tim phồn hoa, tâm điểm kim cương mới của vùng đất địa linh nhân kiệt Nghệ An, dự án Vincom Shophouse Diamond Legacy nổi bật với 2 tòa tháp sừng sững như hai điểm tựa vững chãi cho sự phát triển mạnh mẽ của thành phố. Sở hữu Khách sạn 5 sao Sheraton Vinh 35 tầng như một biểu tượng của vị thế quốc tế, căn hộ cao cấp Vinh Lotus Residences 21 tầng, khối đế là trung tâm thương mại Vincom tụ điểm vui chơi - giải trí - mua sắm, cùng 61 viên kim cương Shophouse đa dạng ngành hàng, hơn 1.000 cư dân tại Lotus Residences sẽ được trải nghiệm cuộc sống tiện nghi với mọi dịch vụ ngay thềm nhà, đây chính bảo chứng vàng cho tiềm năng kinh doanh vô hạn tại Vincom Shophouse Diamond Legacy.

MGLAND đem đến cơ hội sở hữu viên kim cương rực sáng bầu trời miền Trung

Được truyền cảm hứng từ tuyệt tác Vincom Shophouse Diamond Legacy, Công ty Cổ phần MGLAND Việt Nam, cùng bề dày kinh nghiệm gần một thập kỷ trong lĩnh vực bất động sản cao cấp, tự hào là một trong số ít đơn vị phân phối chính thức dự án, đem đến siêu phẩm đầu tư "không dành cho số đông" đến tay những nhà đầu tư tinh hoa nhất.

MGLAND đã và đang khẳng định vị thế trong lòng khách hàng và đối tác với một thương hiệu uy tín, chuyên nghiệp và giàu năng lực, đội ngũ nhân sự chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và luôn tận tâm với khách hàng. Chính vì vậy MGLAND luôn là lựa chọn hàng đầu của khách hàng và các nhà đầu tư tin tưởng khi muốn tìm kiếm các dòng bất động sản hàng hiệu. Đồng hành cùng tập đoàn Vingroup với dự án Vincom Shophouse Diamond Legacy, MGLAND tự tin đem đến những thông tin chính xác và giá trị nhất, đặc biệt là cơ hội sở hữu viên kim cương vô giá, cơ hội đầu tư sinh lời chắc thắng tới khách hàng.

Dự án Vincom Shophouse Diamond Legacy đã và đang được Chủ đầu tư Vingroup thi công thần tốc, tòa căn hộ Vinh Lotus Residences đã hoàn thiện và chào đón cư dân đến sinh sống, các căn Shophouse dự kiến sẽ hoàn thiện trước tháng 12/2023. Sớm thôi, những giá trị tinh túy nhất của dự án Vincom Shophouse Diamond Legacy sẽ thành hình nơi trái tim thành Vinh, đây sẽ là biểu tượng tự hào mới của xứ Nghệ anh hùng, một báu vật truyền đời vô giá!