Miền núi Nghệ An giảm sinh để giảm nghèo

“Không những giảm sinh mà nhận thức của ngườu dân về chăm sóc SKSS – KHHGĐ ở các huyện miền núi cũng đã được cải thiện, nhất là vấn đề khám thai, sàng lọc trước sinh, sơ sinh, khám định kỳ thai nghén... Ngoài ra, do ở các huyện miền núi người dân chủ yếu sinh đẻ tự nhiên nên không có tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thậm chí có nhiều địa phương tỷ lệ trẻ em gái cao hơn nhiều so với bé trai và đó là một tín hiệu rất tích cực. Về lâu dài, việc giảm sinh cũng sẽ là tiền đề tốt để các huyện miền núi cao từng bước nâng cao chất lượng dân số, cải thiện cuộc sống và tiến tới xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc”.