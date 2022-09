Miền Trung ngổn ngang sau bão số 4

(Baonghean.vn) - Giành ngôi vô địch một giải đấu giao hữu quốc tế tất nhiên là tin mừng của Đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2022. Nhưng chiến thắng quá dễ dàng trước Singapore (4-0) và Ấn Độ (3-0) lại khiến những người am tường lo nhiều hơn mừng, bởi những cữ dượt mới đây của thầy trò ông Park Hang-seo chưa đủ để nói lên điều gì trước đối thủ mạnh hơn phía trước.

Để hạn chế tối đa nguy cơ hỏng hóc, hư hại đối với ô tô trong những ngày mưa, bão, bên cạnh việc bố trí “nơi trú ẩn” an toàn cho xe, chủ nhân cũng cần chuẩn bị một số kiến thức, kỹ năng để có thể ứng phó và xử lý với trường hợp cần thiết.

(Baonghean.vn) - Tại đợt tập trung các Đội tuyển quốc gia Việt Nam vừa qua, Sông Lam Nghệ An đã góp 5 tuyển thủ. Trong khi Đội trưởng Quế Ngọc Hải và Phan Văn Đức tập trung Đội tuyển Quốc gia tham gia Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022, thì bộ 3 cầu thủ trẻ Hồ Văn Cường, Cao Văn Bình và Đinh Xuân Tiến cùng Đội tuyển U20 Việt Nam tham gia vòng loại U20 châu Á tại Indonesia.

(Baonghean.vn) - Ngày 27/9/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc với thủ đoạn tinh vi, có trang bị vũ khí nóng.

(Baonghean.vn) - Ngày 27/9, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai mạc và vòng thi sơ khảo Cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2022. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tiếp và trực tuyến đến 21 điểm cầu Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện.

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 27/9, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 7 cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp trong các hoạt động tri ân gia đình Liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Chiều 27/9, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND huyện Diễn Châu tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án 06 tại các xã, thị trấn chỉ đạo điểm trên địa bàn huyện Diễn Châu.

(Baonghean.vn) - Chiều 27/9, Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An tổ chức báo cáo các nội dung chương trình của Đoàn Nghệ An tham gia Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, năm 2022.

(Baonghean.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc; Đoàn doanh nghiệp Điện tử Đài Loan khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Nghệ An; Dấu ấn sáng tạo, đổi mới tại Đại hội Đoàn các cấp tỉnh Nghệ An; Dừng đôi tàu Bắc - Nam đi qua Nghệ An và nhiều chuyến bay để tránh bão Noru... là những thông tin nổi bật trong ngày 27/9.