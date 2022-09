Mỏ đá ở Kỳ Sơn lại nổ mìn làm nhà dân hư hỏng, bé gái 1 tuổi phải vào viện

Mới đây, Thông tư 55/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 238/2016 quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đăng kiểm) đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành và đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới đã được Bộ Tài chính ban hành.

(Baonghean.vn) - Dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng với những sai sót ở hàng thủ khiến Sông Lam Nghệ An chỉ có được kết quả hoà 2-2 trước SHB Đà Nẵng, tại vòng 16 V.League 2022.

(Baonghean.vn) - Hội thao ngành Ngân hàng Nghệ An năm 2022 có sự tham gia của gần 900 vận động viên, cùng rất nhiều cổ động viên, huấn luyện viên đến từ 42 đơn vị trên địa bàn.

(Baonghean.vn) - Chiều 13/9, đoàn giám sát do đồng chí Cao Thị Xuân - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về chương trình giám sát việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2016-2021.